Cortar la cinta o poner la primera piedra deberían ser protocolos viejunos, pero he aquí que tienen un retorno extraordinario debido a la comatosa situación de la vivienda en España. Aunque se trate de un escuálido cañaveral en un desierto, varios cargos públicos hunden las palmas de la mano en el agujero correspondiente. Uno, al ver la payasada, piensa en la construcción de un plan de vivienda de alquiler asequible dopado con miles y miles de casas. Pero no, realmente son migajas que apenas palian la exuberante demanda que simboliza el auténtico desastre: no hay techos, una falta de oferta que nos ha dejado en manos de una especulación chupasangre. Un diagnóstico terrible, desmoralizante, que no impide esa ceremonia tan absurda, ahora más que nunca, de ponerse un casco de obras con el objeto de que parezca que se está, como dije, ante algo imposible de abarcar con la vista. No sé cómo aun los responsables de imagen o comunicólogos de baratijas permiten a sus jefes hacer el ridículo y encabronar más al personal. Ya va siendo hora de que esta fauna asuma que sus empeños no son más que una astilla a flote en un océano que no para de vomitar alquileres salvajes; precios inasequibles y de pelotazo; maniobras de las instituciones para encarecer los suelos; crecida imparable de las viviendas en modelo vacacional... Un monstruo que ha resucitado el chabolismo, normalizado la caravana vacacional y ha puesto en circulación usos estambóticos del espacio urbano, desde la tienda de campaña en la azotea al velero atracado. Frente a todo ello, considero excesiva la colocación de esa primera piedra para 131 viviendas en Tamaraceite. Pero yo no soy político, ni estoy en esas ansiedades de lograr una apariencia determinada. Así y todo, me pregunto si para estas mentecatadas fue la lucha por la democracia, para ver a unos representantes salidos de las urnas haciendo lo mismo que hacía un Manuel Fraga disparado con la propaganda. Y ya no me refiero aquí a las dobles o triples inauguraciones, que hacen tan felices a los que están en ese tiovivo de egos.

