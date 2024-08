La loseta de la Cruz del Inglés en Tafira. / Andrés Cruz

Decía Rafael Alberti, en el aire disociado del exilio español, desde Roma, uno de sus anclajes de entonces, que una paloma le llevaba, volando, el mapa de España… Años pasaron hasta que ese aire fuera otra vez suyo. Los seres humanos, acostumbrados a vivir a expensas de la pasión por cambiar de sitio, tenemos nuestro propio anclaje, y el mío, que desde hace tanto vivo en distintos lugares de la ceñuda Inglaterra, es el aire de Tafira, en Gran Canaria, adonde me fui a encontrar en mi adolescencia con lo mejor de la juventud: el enamoramiento.

Conocí el sitio, por la virtud de un viaje que me reunió con compañeros de clase que jamás he olvidado, con una muchacha a la que escribí, para nada, poemas que para mi son ahora papeles extraordinarios pero perdidos en lo más volátil de la memoria. Lo que jamás se ha ido, ni de mi memoria ni de la gratitud hacia ese lugar que ahora me parece la parte de allá del paraíso, es el aire de Tafira, que ahora me ha venido de la mano de un libro que parece a la vez una guía y un abrazo que me ha hecho regresar allí donde fui tan feliz por algún tiempo que ahora, en virtud de esta lectura, es de nuevo una geografía interior, una belleza.

El libro se titula El último amor de Sventenius, es una ficción arrancada de la historia del gran naturalista sueco de ese nombre, que hizo de la naturaleza insular (primero en Tenerife, luego en Gran Canaria, con una enorme repercusión en esta última isla) un paraíso.

El paraíso de Sventenius, acogido en el privilegio de Tafira gracias a la inteligencia de los que entonces sabían que sólo él podía hacer del sitio un jardín canario, juntando la flora de la región bajo el manto de su inteligencia.

Hacía falta, me parece, una sintaxis hermosa como ese aire del que hablo, para contar esta historia que sólo se podría narrar de esta manera, abrazando al personaje, creyendo en la isla, desde una especie de ficción que parece, en todo momento, como si fuera un sueño marcado por la realidad y por la biografía.

Aquí, a Exeter, donde estoy ahora, me ha llegado envuelto en el aire del lugar, con la firma de una ilustre historiadora del arte, Ángeles Alemán, que ahora podría ser, si aquel Sventenius viviera, un nuevo amor del maestro… La editorial que lo publica es Mercurio. Desde la portada, Sventenius está con su sombrero oscuro, su mirada penetrante, buscando árboles y pájaros en el firmamento, en el aire de Tafira. Lo que cuenta la autora es pura literatura. Un modo de decir que parece un susurro del que ella misma se ha enamorado como yo mismo me enamoré en Tafira.