Guiniguada y megalomanías

Vista del Guiniguada. / .

Baldosas rotas, que han dejado lisiado a más de un ciudadano y, como ejemplo, el de dos amigas: una se rompió el tobilllo, y la otra el fémur al pisar también una baldosa hundida, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente y obligada a caminar de por vida con andador. Eso es lo más común de los múltiples pequeños defectos de nuestra ciudad y que nuestro ayuntamiento no demuestra el menor interés en reparar, por más que algunos ciudadanos nos hayamos quejado pública y directamente a la Alcaldía en varias ocasiones, tanto por medio de este periódico, como también por medio de la Secretaría de ese Ayuntamiento, sin que se les haya hecho el menor caso, ni hayan recibido respuesta, ni se vean visos de proyectos de esas, ni de otras reparaciones de poca monta dentro de la ciudad en muchos años. Igualmente, siguen sin colocarse las pequeñas rampas en absolutamente todos los pasos de cebra, imprescindibles para circular en sillas de ruedas, con carritos de niños, maletas con ruedas o carretillas de carga, y para las que no se divisa ningún proyecto municipal para ponerles remedio. En vía tan céntrica como Rafael Cabrera hay un paso de peatones sin rampa en su lado oeste, donde una persona en silla de ruedas no puede subir a la alta acera y ha de volver a cruzar al otro lado, o circular peligrosamente por la calle hasta encontrar una rampa por donde poder acceder. Esto lleva así muchos años y seguirá por los siglos de los siglos.

Mientras tantos pequeños defectos que existen en la ciudad, de muy fácil y poca onerosa solución, son pasados por alto por quien tiene la obligación de corregirlos, repararlos y mantenerlos en perfecto estado, o sea, el Ayuntamiento, pues para eso pagamos nuestros impuestos, en cambio, nuestra alcaldesa, Doña Carolina, haciendo caso omiso de las quejas de los ciudadanos, se ha ido a Madrid a presentar el gran proyecto del Guiniguada, sin que ningún ciudadano le haya pedido que lo haga.

Hay un pequeño sector de la población, profesionales relacionados con la construcción, principalmente, que, con la excusa del error cometido al cubrir el barranco y haberlo hecho desaparecer, pretenden que se haga una costosísima e inmensa obra a la que ya le han puesto nombre, pretendiendo copiar la Ciudad de las Artes y las Letras de Valencia sobre el lecho del Turia. Asunto que nuestra alcaldesa ha adoptado como suyo. Aquí la megalomanía se dispara, pero nada original ni propio se les ha podido ocurrir.

La nostalgia por el barranco, que nunca fue algo bello, excepto cuando corría el agua cada tantos años, no la comprendo. Y desde tiempos antes a su enterramiento, con las presas construidas en su cauce, ya era muy difícil verlo correr alguna vez. Separaba entonces mucho más el barranco las dos zonas de Vegueta y Triana que la autovía actual con sus pasos de peatones; y las jardineras llenas de flores y el monumento a Galdós ennoblecen el lugar aún más que la sequedad y suciedad que ofrecía el barranco descubierto. El bonito Puente de Palo y el edificio de la Pescadería sí fue, en cambio, una pena que desaparecieran.

Si fue un error haber sepultado el Guiniguada, por tratarse de un accidente natural, ya no tiene remedio y no se podrá volver a recuperar, por lo que no tiene sentido reclamar obras que jamás lo resucitarán.

Un crimen ecológico muchísimo más grave en esta ciudad fue rellenar con tierra y tetrápodos todo el litoral que la bordeaba, acabando con su biodiversidad marina y sepultando para siempre la costa natural, con las pequeñas playitas que había desde Alcaravaneras hacia el sur, y enterrando bajo la Avenida Marítima y la Autovía todo lo que la naturaleza nos había legado. A nadie he oído jamás lamentarse por ello.

Está más que comprobado que a los políticos no les interesan las obras menores que no realizan importantes empresas, con sus comisiones; y por eso pasan los años y jamás se ejecutan. Y si no fuera así, Doña Carolina, nuestra Alcaldesa, debería demostrarnos que estamos equivocados.