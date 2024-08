El honor del deporte y la necedad de la guerra

Inauguración de los Juegos Paralímpicos de París 2024 / Javier Etxezarreta

La Olimpiada de París tuvo dos espacios negativos, achacables a la Organización. El primero una ceremonia de apertura grosera, empalagosa, con una estúpida burla religiosa dedicada a la última Cena y el segundo su final festivo, ajeno a la propia esencia del deporte, con un desfile desordenado, infiltrado por algún que otro deportista borracho, que confirma que lo fastuoso acaba por ser vulgar. Salva estos dos espacios, con un tercer espacio, mas importante: un desarrollo competitivo impecable, conforme con el deporte en su pureza, su belleza, su respetuosa rivalidad, la ética de los deportistas, lo que ha servido para que la atención mundial olvidara las tragedias que siguen fulminando un mundo en implacables y asesinas guerras, ajenas a las competiciones deportivas, donde también hay vencedores y vencidos envueltos en el beatífico manto de la amistad, el esfuerzo, y el respeto. ¿Tendrá razón Wells cuando dice que un buen baño diario, la supresión del alcohol y el tabaco y dos horas de deporte, por la tarde, harán de los militaristas profesionales hombres tolerantes.? Un ejemplo y una esperanza de paz para las guerras que ahora mismo, llevan a la ignominia, el odio, la muerte, y que han sido ya denostadas en la imposible «Paz eterna» de Kant, sin apoyos para su llamada a la moral universal. Enfrente Hegel, defiende las guerras, con falaces argumentos. Hay que hablar de Scheler, cuando dice que la gran filosofía griega de Platón y Aristóteles, es inconcebible sin la guerra de los persas. La guerra como poderío y voluntad de Shopenhauer, la guerra necesaria de Grocio (1625), la guerra «odio y temor» de Lasalle. Me paro en, Nietszche , acercándose a la triste realidad actual española: «He ahí lo terrible, señores progresistas, filisteos de la cultura, he ahí lo terrible : que el espíritu sea susceptible en convertirse en fuerza bruta y que la fuerza bruta sea a la par fuerza moral». Leemos a Ortega Gasset : «En los comienzos del siglo XIX, se ensayó la idea de nación. La colectividad nacional y su territorio, parecían delimitar la esfera del poder del Estado. Pero pronto se vió que no era una idea suficientemente clara. ¿Qué es Nación?.

¿Es la raza?. La antropología y la etnografía contestan que ellas no saben bien, que es una raza. ¿Es la Lengua?. Tampoco. Raza y lengua son realidades mudadizas, fluidas que padecen constantes interferencias. Entre nosotros el caso de Cataluña, pone de relieve la imprecisión de estos caracteres» Lo escribió Ortega, en los primeros años del siglo XIX.

La Guinda le corresponde a Erasmo de Rotterdam, en «Elogio a la locura», locura , metamorfosis de la necedad : «¿ Acaso no es la guerra el germen y la fuente de todos los hechos memorables?.¿ Que hay mas necio que empeñarse en una de esas luchas, sin saber por qué, de donde ambos bandos sacarán mayor perjuicio que utilidad?. Nada hay mas necio que un candidato que halaga al pueblo para obtener sus votos, comprar con prodigalidades sus favores, andar a la caza de los aplausos de los tontos, complacerse con las aclamaciones?». Esto ultimo dicho por Erasmo, me suena a la España actual.

Aparte de lo anterior ¿No es una barbaridad y una necedad universal , alentada por intereses económicos espúreos , por desencuentros históricos de uno y otro lado, ante vergonzosas y favoritas posiciones de los organismos internacionales, lo que sucede en Ucrania y Palestina.?. ¿Hasta cuando hemos de sufrir estas situaciones, en la que la muerte se convierte en triste y absurda protagonista y la vida en un camino, asfaltado por el odio y la inmoralidad, que nos conduce a la muerte?.