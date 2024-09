El contraste

No me extraña nada que Ángel Víctor Torres se muestre cauto frente a las consecuencias del 20 de noviembre de 2025, cincuentenario de la muerte de Franco, hecho biológico que abría la posibilidad democrática, la más deseable, pero no por ello la única: acechaba la continuidad. Por las palabras del ministro queda notificado que el socialismo gubernamental aprovechará este aniversario redondo para celebrar el óbito del represor, pero también para transmitir la transformación sufrida por el país y sus ciudadanos en 50 años de vértigo. Hace una semanas se celebró la liberación de París del nazismo, todo ello bajo el sentido histórico que la gesta supuso para Francia y la mayoría de los franceses, conscientes de que sin aquella resistencia nada hubiese sido igual. ¿Estaremos a la misma altura?, parece preguntarse en voz alta el responsable de Memoria Democrática.

La esperanza de Torres no es otra que abstraer este asunto del partidismo, fijando los ángulos de un antes y un después que el tiempo y la realidad política, socioeconómica y cultural han objetivado sin ningún tipo de dudas. Esta aspiración no funcionará con la ultraderecha de Vox, en cuyo seno patalea una facción de nostálgicos para los que el dictador vale para encender el mechero de las pasiones y para trasquilar los logros democráticos. Al respecto, la impotencia más plena frente al fanatismo. ¿Y el PP? La relación ambivalente de los populares con el franquismo y sus horrores queda expuesta, al tener que elegir entre su habitual amnesia sobre uno de los totalitarismos más dilatados y la consideración de que en el ADN de este partido está la construcción del llamado régimen del 78, de la misma manera que están los genes de los que imploraban (o conspiraban ) por el inmovilismo.

Hay que aplaudir la institucionalización de este reto que nos devuelve, nunca mejor dicho, la agonía del franquismo. Es tiempo de defender la democracia contra los nuevos fascismos, lejos de aquella actitud contemporizadora del felipismo por su miedo al golpismo, o bien por la falta de madurez de la sociedad española. Una abstención en el ámbito de la memoria que nos ha llevado a un adanismo ciudadano en lo que se refiere a la realización democrática, una ignorancia que ha dado ventaja a los detractores de la Transición. Una situación grave, pero no tanto como el sufrimiento de las familias que ni bajo la dictadura ni la democracia han podido dar una sepultura digna a las víctimas del autócrata.

Año tras año, el submundo que abraza el franquismo ha puesto en los periódicos la esquela del dictador, en un homenaje a su hazaña de acabar con la escoria republicana. El detalle mortuorio no dejaba de hacer gracia, casi como la resurrección de un fantasma que ya no reina ni en el Valle de los Caídos. En 2025, la muerte del sátrapa en la cama de un hospital no va, precisamente, de ese fallecimiento dulce si se compara con el garrote vil de Salvador Puig Antich. No, se trata del contraste: aquel mundo de familias apagadas, vapuleadas por una obsolescencia programada, frente al estado de ebullición, de apasionada vida pública que nació tras el último estertor, también el de una camarilla hundida y avejentada de la noche a la mañana por una corriente fresca.

El aniversario atrae sobre sí todos los demonios de la modernización española, aunque resulte paradójico. Siempre hay que volver a ese individuo de voz aflautada, porque la meta era su desaparición. ¿Seremos capaces de explicarnos a nosotros mismos sin controversias ni envenenamientos? Hacerlo y unir fuerzas para ello es fundamental, además de una lección magistral para la Historia y para tanta y tanta gente que anda perdida entre las vaguedades del Círculo Polar Ártico.

