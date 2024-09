Sin política africana

La gira africana de Pedro Sánchez llega tarde y no garantiza buenos o tolerables resultados en su objetivo central: frenar sustancialmente la llegada de inmigrantes del continente que entren y se instalen ilegalmente en España. Y su principal instrumento de persuasión son, por supuesto, las perras. Se conceden créditos y préstamos y se prometen inversiones para que sean los propios gobiernos africanos los que asuman el papel de policías de frontera en origen. Es lo que han hecho y siguen haciendo Italia y Francia. Es lo que improvisó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace cerca de veinte años con una gira muy similar en la que Moratinos regó de pasta la región subsahariana. Por desgracia han sido esfuerzos aislados, discontinuos y asistemáticos. Desde hace mucho tiempo los sucesivos gobiernos españoles han abandonado diseñar una política africana. Le ha bastado enmascararse con la enrocada estrategia de contención de la UE mientras la región se encajonaba en una crisis estructural generada en el Sahel y zonas limítrofes por las tensiones políticas y las guerras abiertas entre gobiernos débiles, señores de la guerra, colonialistas franceses en retirada, islamistas y nuevos agentes del intervencionismo como rusos y chinos. La excepción marroquí, sin embargo, vino relativamente bien para los intereses españoles. Sofocó la ruta mediterránea de la inmigración de origen ilegal, por más que Mohamed VI utilice a su antojo la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, como ocurre actualmente sin que el ministro de Asuntos Exteriores de España musite un reproche.

Sánchez solo ha decidido moverse cuando no ha tenido más remedio, es decir, cuando tanto desde Bruselas como desde los servicios de información de su propio gabinete le han advertido el efecto multiplicador que la devastación varias conflictos armados –empezando por la interminable guerra de Mali– va a provocar en el movimiento migratorio por la ruta atlántica. Cientos de miles de personas transterradas esperan en Mauritania (y no solo) para subirse a un cayuco. Hombres, mujeres y niños. No, el Gobierno español no ha hecho frente a sus responsabilidades ni ha destacado por su diligencia, transparencia en la gestión o, menos aun, por su espíritu de colaboración y su solidaridad real con las autoridades canarias. No se trata de alimentar ningún alarmismo. En Canarias se han avecindado en la última década menos africanos (no llegan a 30.000) que italianos (más de 50.000 ahora mismo). Lo mismo ocurre con los alemanes (casi 40.000) y británicos (unos 37.000) empadronados en las Islas. Pero la migración africana va a acelerarse en los próximos años y lustros. Es absolutamente perentorio dotarse de una estrategia multinivel aunque la estupidez paralizante de la UE sea un escollo difícil de sortear. Una estrategia entre los que sueñan con hundir pateras a cañonazos y los sonrientes oligofrénicos que apuestan por una aventura irrestricta de las fronteras.

Canarias debe reclamar el consenso sobre esa estrategia global y sistemática y exigir participar en la misma. Lo está haciendo el Gobierno de Fernando Clavijo. Pero, como en tantos asuntos cruciales, la sociedad civil canaria, más allá de las ONG que trabajan en el espacio de la migración, se despreocupa asombrosamente de una circunstancia que obligará a cambiar en el futuro modelos, juicios y actitudes muy arraigadas en lo económico, lo social y lo cultural. Vamos hacia un país canario pluriétnico y de múltiples identidades que diversificará pautas socioculturales al mismo tiempo que intentamos diversificar nuestra actividad económica. Será (es ya) un reto formidable: una nueva criollización de las Islas que debe alcanzarse como un milagro civil bajo los principios de la convivencia democrática y unos valores de libertad, orden y tolerancia compartidos por todos. Será complejo, arriesgado y difícil, sin duda, pero sin ese lúdico esfuerzo estamos destinados al fracaso.

Suscríbete para seguir leyendo