La responsabilidad del PSOE

Una verdad evidente que el PSOE obvia y que maltrata, agrede y harta ya a cualquier ciudadano cuerdo y cabal: la situación de los menores migrantes no acompañados que se acumulan en Canarias es responsabilidad, política y competencialmente, del Gobierno español. La responsabilidad de que se haya alcanzado este número de menores a los que Canarias ha debido adoptar sacando perras de sus propios recursos corresponde a Pedro Sánchez y sus gabinetes en el último lustro. Todos los estúpidos e indignos juegos de manos de los socialistas canarios – que no movieron una ceja ni cursaron ninguna denuncia en la pasada legislatura autonómica, cuando se vivieron indignidades como el hacinamiento en el puerto de Arguineguín – no pueden ocultar la evidencia. Ni a Coalición Canaria ni a Fernando Clavijo se les puede achacar que la distribución de menores en distintas comunidades autonómicas no sea ya un hecho.

La última ocurrencia del ministro Ángel Víctor Torres, que es ministro antes que secretario general del PSOE canario y secretario general del PSOE canario antes que dirigente canario a secas, bordea la indignidad política y la indigencia intelectual. Como Clavijo, harto de la inacción de Madrid, decide emprender acciones legales contra el Gobierno central, Torres deduce que intenta «proteger al PP». ¿Proteger al Partido Popular de qué? Este asunto no se dirime en el Parlamento de Canarias, sino en el Congreso de los Diputados, donde debe votarse una reforma de la ley de Extranjería sobre la que socialistas y conservadores han evitado llegar a un acuerdo. Clavijo lo peleó. Se reunió con cada grupo parlamentario de la Cámara Baja, con portavoces y portavoces adjuntos, con dirigentes y asesores. Torres mismo lo sabe muy bien: entró arrastrando los pies y los equívocos tras el presidente de Canarias en todas esas reuniones. ¿Le pareció entonces al ministro de la memoria democrática – la suya, por supuesto – que Clavijo trabajaba entonces para el Partido Popular? Hace falta tener poca vergüenza.

Poca vergüenza, en efecto, y menos todavía lucidez estratégica. Porque la decisión de desplegar un conjunto de recursos judiciales contra el Gobierno central se complementa con otra ya inevitable e incluso tardía: abrir un debate en el seno de los coalicioneros para decidir si vale la pena seguir apoyando a un Ejecutivo que ha renunciado a gobernar porque le basta con chapucear – la expresión es de Alfredo Pérez Rulcalcaba – para mantenerse en el poder. Sin presupuestos generales del Estado para 2025 no habrá, entre muchísimas otras cosas, un desarrollo cabal de los compromisos financieros y normativos de la agenda canaria. Por supuesto Sánchez y los suyos están más interesados en construir algún artefacto tributario que pueda ser presentado con alguna verosimilitud como un cupo catalán que en las compromisos adquiridos con CC. No obstante, son Torres y sus adláteres los que deberían valorar lo que supone una CC que se sume a la oposición parlamentaria y complique aun más la aprobación de cualquier votación, coagulando además sus acuerdos con el PP en las islas y amenazando varios gobiernos locales socialistas, alguno tan importante como el de Granadilla de Abona.

Coalición puede convertirse – y argumentando incluso buenas razones para hacerlo– en una modesta pero testaruda gota malaya que repiquetee sobre el cogote de los socialistas. Con el adelanto del congreso federal del PSOE para noviembre Sánchez pretende purgar lo que pueda entre nuevos y viejos disidentes y prepararse para unas elecciones anticipadas a finales de la primavera o principios del verano del próximo año, cuando la chalotada no de más de sí, cuando su impresionante galopada hacia sí mismo ya no pueda avanzar ni un centímetro más. Propiciar que CC se sume a la oposición y fortalezca sus lazos con el PP es una torpeza babieca de los socialistas, liderados en Canarias por un individuo que es a la vez una pandemia, una explosión volcánica y un Thomas Cook.

