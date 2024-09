Agosto del columnista

Día 2 de agosto. Es formidable esta sensación de liberación que te esponja el alma. Un mes sin escribir una maldita columna en ningún sitio. Un mes, nada menos, un mes completo, lo nunca visto. Un mes liberado de clavijos, torres, romanes, casimiros, pequeños fascistillas voxísticos, nuevos alcaldes censurantes, tristes alcaldes censurados. Un mes sin metaforizar una noticia, una información, un titular. Un mes sin la amarga novedad de migrantes muertos, sin mefíticas contorsiones sanchistas, sin bobaliconadas de Núñez Feijoo ni mermeladas liberadoras de Yolanda Díaz. Un mes sin el hastiante privilegio de opinar, sin la persecución del adjetivo que huye de la pantalla del televisor, sin escuchar que la columna se acerca -- corriendo como una vaca loca -- pegando el oído al teclado. Un mes para reírse de los que se enfurecen porque publiques en los periódicos que no leen y se indignan porque sospechas que cobras. Es como ese diputado limitadito y mindundi que criticaba tu estipendio por una columna que leías en tres minutos: lo pasta que se levanta con el sueldo y las dietas esa señoría que jamás había pisado antes el salón de plenos, en cambio, le parecía justísima. Un mes sin simular querer tener razón, cuando hace años suscribes secretamente la sabia máxima de Borges: siempre se debe procurar no tener razón en las discusiones. Agosto. Para ti.

Día 3. Esta mañana, mientras desayunaba, se me ocurrió una columna estupenda. Resulta que llega Román Rodríguez a su despacho – un despacho virtual, porque no tiene otro, al que accede colocándose un casco lleno de microchips – y se encuentra ahí a una Inteligencia Artificial que ha adoptado el aspecto de Carmelo Ramírez, pero alto y con patillas y lo ha suplantado al frente de Nueva Canarias. Rodríguez protesta. La IA, que ha ligado con Onalia Bueno y se intercambia discos de Isabel Pantoja con Teodoro Sosa, le comunica que por ausencia de inteligencia natural ha tomado el mando del partido. El excasitodo le increpa y con una crueldad inusitada la IA le ametralla con los mortíferos libros y artículos de Enrique Bethencourt sobre nacionalismo. Entonces Román…Vaya, pero si ahora no escribo columnas. Una lástima. Sentí un ligero malestar, un diminuto vacío en la boca del estómago. Me sirvo otro café. Joder, ¿esto qué es?

Día 8. Esta mañana, al entrar en el Mercadona, me encontré con un individuo que pedía ayuda a todos los que salían o penetraban en el supermercado. Bajito, con barbita castaña, tenis caros, barriga considerable. Se me acercó y me dijo: «¿Podría conseguirme un poco de verdura fresca y unos muslitos de pollo?». Una novedad de los tiempos: la limosna a la carta. Me le quedé mirando unos segundos y le pregunté: «¿Y qué desea de postre el señor?». Por supuesto, no se cortó. Me comentó que cualquier producto sin azúcar añadido le valía. Le repliqué que era un sinvergüenza. Dos ancianas protestaron por mi acritud. Era un buen pibe. Se le notaba en la mirada. O en la barriga. O en cómo te miraba la barriga, con un hambre selectiva y muy higiénica. Se me antojaron locas de remate. Huía a casa y me puse a escribir una columna sobre el incidente. Me detuve a mediados del primer párrafo al recordar, de nuevo, que este mes no escribo columnas. Me quedé con las manos como guirres sobre el teclado porque sospeché que me lo había inventado todo para escribirlo, como si fuera un congreso del PSOE.

Día 12. Esta mañana, después del primer café, al entrar en el dormitorio para hacer la cama y recoger la ropa tirada, descubrí que las paredes estaban llenas de folios emborronados con columnas y pegados con chinchetas. Ahora sonambulismo grafómano. Esto se agrava por momentos. Es el horror.

Día 22. He caído en un foso de abyecta desesperación. Esta tarde, deformando la voz a través de una aplicación del móvil, ofrecí una columna a atlánticohoy.com. Me la rechazaron.

Día 31. He sobrevivido. Pero nunca, nunca más.

Suscríbete para seguir leyendo