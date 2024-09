Los inicios del ‘true crime’ español / La Provincia

Buscando una explicación a la fascinación de los seres humanos por las narraciones de corte criminal, la autora de Crímenes pregonados, Rebeca Martín (León, 1977), afirma que «los buenos relatos de crímenes reales son, al fin y al cabo, el escenario donde se representan las principales tensiones que recorren la sociedad: tensiones de clase y de género, ideológicas y religiosas, médicas y judiciales, tiranteces estas que suelen manifestarse de manera más nítida y pronunciada con el paso del tiempo». Así resume en la introducción todo lo que está por venir en este espléndido libro de no ficción en el que los delitos expuestos acaban siendo solo una pequeña parte de la obra.

La escritora escoge cinco crímenes acontecidos entre 1770 y 1892 para demostrar que el interés por el true crime es tan antiguo como la prensa escrita. Pese a la popularidad de estos cinco sucesos en su momento (más los nombrados tangencialmente), hoy solo conocemos el de Manuel Blanco Romasanta. Los otros cuatro son el del infanticida Romualdo Denis, el de la instigadora María Vicenta Mendieta, el del homicida monomaniaco Pedro Fiol y el del uxoricida Juan Luna Novicio.

Hay dos elementos que llaman la atención por encima del resto. El primero es la gran cantidad de mujeres que podemos encontrar en sus páginas –y no exclusivamente como víctimas–. Si consultamos cualquier ensayo actual que reflexione sobre el true crime, vemos que se centra casi en exclusiva en la figura masculina. Aquí no solo se analiza cómo se trató a las figuras femeninas en la prensa (de instigadoras a adúlteras, pecados tan terribles que hacían que se justificasen los actos de los asesinos) sino que también podremos conocer historias tan fascinantes como la de Juana Sagrera; una mujer que en 1861 fue internada en un psiquiátrico mediante los engaños de algunos familiares y estos acabaron condenados a prisión por retención ilegal.

El segundo es la elección de casos que pertenecían a nuestras fronteras pero no a nuestra Península. No son pocos a los que se les llena la boca al rememorar la grandeza del Imperio español en el pasado haciendo mención a la extensión del territorio que formaba parte de nuestra jurisdicción. Pero pocos tienen en cuenta que esa demarcación estaba poblada por personas y que estas (aún habiendo nacido en Filipinas o Santo Domingo) eran españolas.

Crímenes pregonados es una obra de no ficción, de corte académico, que no busca ni el espectáculo ni el morbo. No escatima en datos, pero se centra en el modo en el que la prensa recogió toda la documentación, en las actas judiciales y en una serie de datos que le permitan al lector ubicarse en el tiempo y en el espacio. De este modo, acaban resultando más fascinantes elementos como las reflexiones sobre las torturas llevadas a cabo para obtener confesiones (y cómo pasaron a considerarse como medios no válidos de testimonio) o las condiciones en las que vivían los esclavos en los siglos XVIII y XIX.