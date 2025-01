La China de Xi Jinping

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante su intervención en la celebración del 75º aniversario de la fundación de la República Popular China. / Embajada China en España

Michael Dillon es un historiador que fue director del Centro de Estudios Contemporáneos Chinos de la Universidad de Durham. Empezó a estudiar chino en los 60, cuando el gigante asiático era un enigma, la Revolución cultural estaba en pleno auge y los visitantes extranjeros no eran bienvenidos. El régimen chino es una potencia totalitaria, mezcla de capitalismo en lo económico y comunismo en lo político, con el PIB más alto del mundo. Hoy está dirigido por Xi Jinping, en el que se centra su ensayo Todo sobre Xi, que aborda el ascenso al poder del actual líder chino. Xi estudió Ingeniería Química a mediados de los 70. En esa época fue enviado a campos de trabajo con los campesinos. Mao Tse-Tung murió en 1976. En los 80, relata Dillon, el Partido Comunista (PC) chino, tras la muerte de Mao, era ya un partido distinto con prioridades diferentes, con movimientos democráticos en su interior, de las generaciones más jóvenes que estaban frustradas por las restricciones burocráticas, la corrupción, la inflación y las desigualdades. El nuevo líder chino Hu Yaobang simpatizaba con estas demandas. Los universitarios de la capital crearon un muro de la democracia, que fue arrasado a sangre y fuego en Tiananmen. El ataque militar produjo una herida entre el PC chino y el Ejército. Fue una advertencia a la generación de Xi de los riesgos de buscar una democracia «a la occidental».

En 2022 llegó al poder Hu Jintao, que quería continuar las reformas de Deng Xiao Ping y animaba a ser crítico con las malas prácticas burocráticas. Después Jiang Zemin ascendió al poder. Pero se pregunta Dillon: «¿Cómo ascendió Xi al poder?». Gracias a mantenerse al margen de las luchas fraccionares dentro del PC chino. Xi nunca fue miembro de ninguna facción. Hu Jintao sí desempeñó un papel imperante en el irresistible ascenso de Xi al poder. También existen los llamados principitos (los hijos, sobrinos y otros parientes de los líderes veteranos, que conforman un conglomerado empresarial y financiero estatal que mantiene una red social de relaciones, aunque no tienen una organización burocrática, pero sí ejercen una considerable influencia política. Xi no ha pertenecido en ningún momento a este grupo y no quiere ser visto como tal. Xi es visto como una persona normal y a la vez extraordinaria, reticente a exponer su vida privada. No es especialmente carismático. Ha favorecido el desarrollo de las llamadas «zonas económicas especiales» en lo positivo y ha aplastado la democracia de Hong Kong. Es amigo de Vladímir Putin, se enfrenta a Occidente y fomenta el culto a la personalidad en lo negativo. Es presidente desde 2021 de la todopoderosa Comisión Militar Central (CMC) y desde 2017 ha comenzado su segundo mandato y en 2023 se ha asegurado un tercer mandato, algo sin precedentes en la política china contemporánea hasta el 2027, lo que supone que será presidente vitalicio en el futuro. Ha demostrado, a juicio de Dillon, que está realmente al mando, desde la arrogancia y la autosuficiencia de su poder personal.

El PC chino se expresa en «términos históricos» para comprender la China de Xi con una narrativa que no siempre coincide con el relato occidental. Para la prensa occidental no hay duda que Xi es un dictador con mucho poder en una etapa histórica de modernización de la economía y de apertura al mundo. Xi Jinping es el líder chino con más poder desde Mao. Un poder totalitario para un líder para siempre.