EL cuco de Groucho Marx

Cuarenta años sin Groucho Marx

Qué hubiera sido de la humanidad si el inolvidable Groucho Marx le hubiera puesto un límite de tiempo a su señora esposa cuando ésta se vestía para salir. Es más que seguro que el humorista jamás habría escrito sus famosas Memorias de un amante sarnoso, privándonos tristemente de una de las obras más chispeantes de la literatura universal, porque, en el mismo proemio del libro, advertía que el tomo se había fraguado en las «largas horas de espera» que invertía la mujer en adecentarse. Al terminar el presente, una de las primeras conclusiones a las que llegará el que tenga la bondad de acercarse a la columna es que las prisas nunca son buenas consejeras, y menos todavía en las cosas del amor.

Una reciente noticia, que se suma a otras tantas hasta formar un largo rosario de despropósitos, refrenda el viejo refrán castellano de que «no hay mal que por bien no venga». El titular del suelto periodístico reconocía que un juez de Barcelona había sobreseído y luego archivado un supuesto caso de violencia machista por la declarada inexistencia de posibles delitos en torno a la conducta del individuo señalado por la denuncia presentada en su contra. En concreto, un hombre venía siendo acusado, por la que fuera su pareja en el momento de los hechos, por una presunta agresión sexual al continuar las relaciones íntimas más allá de la franja horaria establecida de mutuo acuerdo. Tanto es así que habían firmado un documento conjunto en el que quedaba convenientemente registrado el libre consentimiento de ambos al sellar el pacto sexual.

La verdad es que uno no sabe cómo reaccionar ante este tipo de noticias, cada vez más repetidas. Lo que sí es cierto es que la lucha feminista debería tomar cartas en el asunto, sobre todo, para que no quede en entredicho su motivo y propósito al saberse que aumentan las denuncias de género de dudosa valoración. Con esto ocurre lo mismo que con el machismo, pero a la inversa. El loco varón tiende a ver y representarse a la mujer como un saco al que golpear a placer y, para qué nos vamos a engañar, el hembrismo se conduce de idéntica manera, pero con el hombre: si hay la más mínima oportunidad de provocar daño, se hace sin importar las consecuencias. En el fondo, se cosifica tanto a la mujer como al varón, despojándolos de su dignidad moral. En el caso que nos ocupa, el juzgado no apreció ningún tipo de vejación, por parte del hombre denunciado, porque había un documento que acreditaba un consentimiento previo al mantenimiento de la relación sexual.

Toca cambiar la perspectiva, precisamente, para consolidar la lucha de las mujeres por la igualdad y el trato digno. De persistir la tendencia apuntada, crecerán el recelo y la animosidad hacia un movimiento necesario y oportuno. Cualquier iniciativa que menosprecie al varón por su condición sexual está destinada al fracaso, como lo debería estar en el extremo opuesto. La igualdad es una vía de doble sentido, tanto hacia el hombre como hacia la fémina. Lo que se consigue con las leyes dirigidas a dignificar la situación de la mujer en la sociedad, también se gana en el otro lado. El que una chica logre acceder por méritos propios a una plaza dentro del parque de bomberos de una ciudad cualquiera es una conquista de ambos sexos, porque facilita que un varón, si así lo desea, llegue a desempeñar, por ejemplo, el puesto de una comadrona en un hospital público, antes reservado sólo a las mujeres y por la única razón de su condición de nacimiento. Pero, desde el mismo instante en que el odio y la aversión se instalan en las conductas de los individuos todos estos logros pueden irse al garete. Por ello, que el consentimiento informado dependa de un cronómetro, como así quería hacer creer la denunciante del caso de marras, pone en jaque no sólo el posible reproche penal del acusado, sino también la visión feminista al completo. Por ahora, la sensatez se está imponiendo entre los jueces encargados de resolver estos asuntos, pero ¿y si no fuera así? Y si, por el contrario, se hubiera fallado en contra del pobre hombre que se tuvo que valer de un documento firmado para tener acceso carnal con su propia pareja. Estamos en una difícil encrucijada, un momento delicado de la guerra entre sexos en el que, si nos descuidamos, se puede volver al pasado más remoto por no entender, curiosamente, el significado de la palabra igualdad.

Por favor, acompáñeme en este ejercicio de pura imaginación: Groucho Marx aparece en escena con un enorme reloj de cuco en las manos, al acecho de la efusión amorosa de la pareja protagonista del artículo, esperando a que salga de su guarida el pajarito para dar por terminada la faena coital y ayudándose a tal propósito del hermano mudito provisto de una bocina colosal. Y, justo en ese instante, veo la cara de la humorista vuelta hacía mí, haciendo un guiño característico de complicidad. Mejor finalizar así que con los diez minutos que le echaba en cara la supuesta agredida al encausado.