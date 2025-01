Esto nunca habría pasado con Mufasa

Desde su estreno hace más de treinta años –concretamente, en junio de 1994–, El Rey León se ha convertido en el clásico de animación indiscutible de Disney. Lo habría conseguido, simplemente, con la escena en la que el rey Mufasa contempla las estrellas junto a su hijo Simba y le advierte que, algún día, él ya no lo acompañará y tendrá que recordarlo mirando al firmamento, desde donde los observan todos los grandes reyes del pasado. De fondo, la magnífica banda sonora de Hans Zimmer. Poco después, en la película, Mufasa es asesinado por su hermano Scar. Se trata, en mi opinión, no solo de la escena más sublime del cine de animación de todos los tiempos, sino de una de las más profundas, entrañables y significativas de la historia del cine.

El mensaje de la película es estremecedor en su sencillez y resulta imposible no sentirse identificado con él: los seres queridos a los que perdemos siguen viviendo dentro de nosotros. «Él vive en ti», dice Rafiki, el mandril hechicero de la familia, a Simba, cuando este extraña a su padre. Incluso el recuerdo de Mufasa, como el del rey Hamlet –la tragedia de Shakespeare en la que se inspira el filme–, aparece en las nubes para recordar al joven Simba cuál es el camino que debe seguir. «Recuerda quién eres», le dice, y a todos se nos viene a la cabeza la impresionante voz de Constantino Romero, que fue quien lo dobló al castellano. Y es que hay momentos en la vida en los que nos perdemos y debemos mirar atrás, pensar en nuestros muertos, para reencontrarnos. Porque esos muertos tan queridos han contribuido a convertirnos en las personas que ahora somos; son parte de nosotros, viven en nosotros. La memoria y la importancia de las raíces en la búsqueda de la propia identidad se erigen como los dos valores fundamentales que transmite El Rey León de 1994. Visto así, me parece una simplificación considerarla una mera película infantil.

Pero ya sabemos lo que ocurre con las grandes obras: surgen después las imitaciones, el afán por seguir explotando un negocio que ha demostrado ser muy rentable. Así, cuatro años más tarde, salió a la venta –sin pasar por las salas de cine– una digna secuela titulada El Rey León II: El tesoro de Simba. Inspirada en Romeo y Julieta de Shakespeare, la película narra el desgarrado romance entre Kiara, la hija de Simba, y Kovu, heredero de su malvado tío Scar. Las respectivas familias se posicionan en contra de su relación, pero el amor acaba triunfando. Una obra respetable, aunque no alcance en absoluto la calidad de la original, pero que, desde luego, superó la bazofia titulada El Rey León III: Hakuna Matata (2004), que contaba la historia desde el punto de vista de Timón y Pumba.

Lo terrible, sin embargo, empezaría a surgir más adelante; concretamente, en octubre de 2011, en el teatro Lope de Vega de Madrid. Me refiero a ese musical que ha sido un éxito a nivel internacional –en su versión original, se estrenó en 1997, pero tardó unos años en llegar a España–. Desde entonces, más de seis millones de espectadores han disfrutado de un espectáculo que me niego a ver por varias razones; la fundamental es que no me suelen gustar los musicales. Además, siento que es una forma de perder la esencia de esa obra que tanto ha significado para mí.

Tampoco se libró la película de convertirse en víctima de ese afán que ha ido desarrollando Disney en los últimos años: el de convertir todos sus clásicos en live action para atraer a las generaciones más jóvenes –que parece que no conectan con el formato tradicional de dibujos animados– y, al mismo tiempo, asegurarse también un público nostálgico. Así que, en 2019, todos acudimos al cine para ver la versión «a ordenador» del clásico, dirigida por Jon Favreau. Y, más allá de lo mucho que me gustaron los antílopes parlanchines, he de decir que no me pareció, en absoluto, memorable ni a la altura. Por eso, cuando estas Navidades se estrenó una precuela titulada Mufasa, que narra las aventuras del padre de Simba y de su hermano –o su hermanastro, según la revelación– Scar, me eché a temblar. Se trata de una película «palomitera», con una técnica visual bien lograda y que conserva la banda sonora de Zimmer; pero los protagonistas nada tienen que ver con el sabio y entrañable Mufasa, ni con el astuto y sarcástico Scar; por no hablar de los giros forzados en los que se intentan explicar escenas de El Rey León de una manera absurda. No pude evitar recordar una escena de la película original en la que Zazú, el pájaro, es prisionero de Scar y murmura, amargado: «Esto nunca habría pasado con Mufasa». Esto, tampoco. Con el verdadero, claro.

Suscríbete para seguir leyendo