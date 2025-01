A propósito de la inteligencia artificial

Recreración artística de la magia cuántica captura la magia cuántica en los quarks top, destacando la elegancia y la energía de las colisiones en el LHC. / IA/T21

No hay que remontarse muy lejos, en 1956 se acuñó este término, con ocasión de una conferencia que se celebró en Dartmouth, y fue el matemático John McCarthy (doctorado en la Universidad de Princenton) quien lo hizo por primera vez; allí se reunieron los mejores científicos del momento para tratar en torno a la posibilidad de crear máquinas con capacidad de pensar como los humanos.

Por tanto, no es un concepto novedoso, claro que no, aunque su desarrollo más espectacular haya tenido lugar en los últimos años; sus implicaciones de todo tipo han crecido de forma exponencial y es en este contexto de inmediatez en el que ha generado un impacto más sobresaliente, sobre todo entre aquellos menos familiarizados con las nuevas tecnologías, como es mi caso.

Para llegar a interpretar lo que supone este fenómeno en la psique de un amplio sector de la población, tengo que recurrir a algún tipo de analogía y tratar de interpretar cómo pudieron vivir nuestros antepasados los avances tecnológicos de su época.

Hasta el siglo XV la transmisión de los conocimientos era básicamente oral, los libros que empezaron a editarse a partir de entonces cumplieron un papel divulgador impresionante; con anterioridad, el acceso a los pocos textos existentes estaba prácticamente reservado a los clérigos y algunos miembros de la nobleza. La imprenta supuso en este campo un avance espectacular, especialmente desde el punto de vista cultural. El conocimiento dejó de ser privilegio de unos pocos.

Con la primera revolución industrial (finales del s. XVIII y principios del s. XIX) aparecieron también los primeros instrumentos mecanizados; representaron un cambio absoluto de paradigmas, en áreas sociales y económicas. La primera máquina de vapor dio paso pocos años más tarde a las locomotoras y, con el trazado de líneas de ferrocarril, a un cambio radical en el mundo del transporte de personas y mercancías por ese medio. En un primer momento supuso la pérdida de muchos puestos de trabajo, que pudieron absorberse no mucho después.

Pero es en el siglo XX cuando los desarrollos tecnológicos experimentan una evolución sin precedentes y además muy rápida. No todos estos avances se hicieron realidad en aspectos claramente favorables para la humanidad, también lo hicieron en la fabricación de armas muy sofisticadas, poniendo medios a disposición de algunos estados capaces de destruir varias veces el mundo que conocemos, si eso fuese posible.

Y es en las posibilidades que ofrece hoy la inteligencia artificial (IA) donde también residen alguno de sus inconvenientes, al menos a la vista de un profano.

• Si las comunicaciones se enriquecieron mucho con la aparición de la imprenta, lo que estamos presenciando hoy con el uso (y abuso) de las redes sociales y algunos sistemas capaces de reproducir de forma automática mensajes de todo tipo (los conocidos bots), superponer rostros y voces de personas conocidas en situaciones irreales (los conocidos deep fake) o incluso conversar de forma coherente con una máquina (los conocidos chatbots), podríamos concluir que estamos cerca de perder el control y de ser superados por otras inteligencias.

• Aquellas máquinas primigenias han sido dotadas de programas informáticos que les proporcionan una autonomía considerable, tanta que muchas de las tareas que realizan las llevan a cabo sin ninguna intervención humana. Estamos de hecho ante robots que pueden suplir perfectamente y con notables ventajas las tareas repetitivas (y algunas no tanto) que veníamos realizando hasta no hace mucho y con una particularidad nada desdeñable: no cometen errores.

El impacto que estas transformaciones va a tener y ya está teniendo en la economía en general y en el mundo laboral en particular no se le escapa a nadie. Aún está por ver de qué manera impactará todo ello en nuestras vidas.

• Quién pueda disponer de estas herramientas y hacerlo además sin limitaciones y consideraciones éticas, tendrá a su alcance unas capacidades nunca vistas y más si se manejan al margen del sistema de equilibrios existentes entre los principales países, como ocurre de hecho (al menos en teoría) con el empleo de la energía nuclear. Solo el temor a una destrucción mutua asegurada, que propiciaría nuestra extinción como especie, parece sostener el equilibrio.

Hay otros aspectos que hasta ahora formaban parte del mayor interés para preservarlos, me refiero a nuestra privacidad. Es cierto que se han puesto en marcha mecanismos legales para protegerla, pero con el desarrollo de la IA será muy difícil conseguir realmente ese objetivo. Son tantos los datos que vamos «dejando» por el camino, en multitud de lugares (es innecesario reproducirlos), sirviéndonos además de diferentes medios de pago que dejan rastro, que es prácticamente imposible que nuestra intimidad no esté expuesta y al alcance de quienes tengan acceso a esa información que, en el mejor de los escenarios, quedará al amparo de alguna «nube».

Los precedentes históricos enfrentaron a nuestros antepasados a incertidumbres parecidas, aunque no sean comparables, y salieron de ellas fortalecidos por el aprovechamiento de sus indudables ventajas. Por muchas que sean ahora las dudas, cabe pensar que sucederá algo parecido con la inteligencia artificial y que enseguida podamos apreciar sus bondades en todos los campos de nuestra actividad. Parafraseando a W. Churchill, digo: «Soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa.»