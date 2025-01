El millar de objetivos anunciados por el Gobierno autónomo y que deberían cumplirse antes de junio de 2027 están bien elegidos y delimitados. Son 145 objetivos estratégicos y 790 específicos que perfilan el Plan Estratégico 2024—2027, aprobado por el Consejo de Gobierno hace unos días. Lo que uno no termina de entender es la insistencia, porque el Plan Estratégico se inspira, a menudo directamente, en los objetivos programáticos del discurso de investidura de Fernando Clavijo hace dos años y medio, incluido eso de eliminar o simplificar reglamentos y normas, duplicidades y confusiones que complican «la vida de los emprendedores y de las personas». No estaría mal saber, en este punto como en otros, cuánto se ha avanzado desde julio de 2023 hasta ahora mismo. ¿Y en estos próximos meses hasta la cita electoral? ¿Ha pensado el Ejecutivo en ofrecer datos de cumplimiento en algún portal o página web? Otrosí, ¿está la Viceconsejería de Presidencia debidamente dotada –personal recursos tecnológicos, disposiciones reglamentarias, etcétera– para asumir nada menos que la coordinación y seguimiento del Plan Estratégico? Lo mismo ocurre con el coste económico del propio Plan Estratégico.

Como suele ocurrir con este tipo de instrumentos de planificación –buenos o malos– siempre olvidan en su afán reformista su propia sustancia, es decir, las administraciones públicas. Es como plantearse ganar una carrera de 500 kilómetros planificando cuidadosamente etapas, velocidades, logística y provisión de combustibles, pero sin tener en consideración predominante el propio automóvil.

Una de las necesidades de un plan tan ambicioso como el que se ha impuesto el Gobierno canario es la imperiosa necesidad de reformas burocráticas sobre la base de reinventar la cultura administrativa. Tal y como señala Carles Ramió, catedrático de Ciencias de la Administración, «las administraciones púbicas aglutinan un enorme espectro de culturas administrativas en distintos ámbitos: culturas burocráticas, cultura gerencial, cultura de gobernanza social, etcétera». Y añade: «Es esencial que las administraciones públicas promueven una cultura administrativa específica del ámbito público mediante sus procesos de selección: la formación de entrada, la formación permanente, la experiencia… Trabajar en las administraciones públicas no es lo mismo que trabajar en la empresa privada… Las personas que no se comprometen con valores como el bien común y en interés general no van a ser unos buenos servidores públicos». En este contexto se debe incentivar una cultura del trabajo colaborativo en la que se trabaje por proyecto y con equipos multidisciplinares. Esta última observación se puede y se debe aplicar específicamente a una herramienta como el Plan Estratégico 2024-2027 del Ejecutivo regional.

Después de escuchar y leer durante más de treinta años planes gubernamentales puede entenderse cierto escepticismo. En realidad los objetivos estratégicos del plan del que hablamos no deberían presentarse como iniciativa de un Gobierno. Cerca del 75% de los mismos podrían y deberían ser compartidos por todos los partidos democráticos. En ningún caso podrían engalanarse como iniciativas de izquierda o de derechas, liberales o socialdemócratas. Son, simplemente, objetivos de naturaleza reformista y ambición estructural de cuyo cumplimiento depende, a medio plazo, la viabilidad de Canarias como unidad política y administrativa, como comunidad autónoma y como país. Desde algunas perspectivas políticas, administrativas, económicas o sociales, se nos está acabando el tiempo. Y seguimos actuando como si el futuro siempre estuviera ahí adelante. Pero a veces el futuro desaparece en la vida de los seres humanos y de los pueblos.

