La emigración en Canarias hace sonar, de nuevo, advertencias llamativas

La emigración ha provocado que se hayan marchado “los más jóvenes y competentes”. / EP

En el primer fin de semana del recién nacido 2025 ha habido un cúmulo de noticias y opiniones, cuando no de referencias debatibles, que tratan todas ellas del archipiélago de Canarias.

La prensa que se edita en Madrid ha venido insistiendo en el acuciante tema del impacto migratorio que se está produciendo en nuestras islas de la Macaronesia. Valgan estas líneas de mero introito y vayamos al grano, acto seguido. Y valgan también unas cuantas «precisiones hemerográficas», como las que se citan a continuación.

Primero ABC, y también El Mundo han publicado, respectivamente, sendos toques de atención: Canarias, Ceuta y Melilla son España, por Ángel Expósito, de una parte; de otra El Atlántico ético: Canarias como hogar del espíritu, de Jorge Bustos, ensayo revalidador de algunos aspectos geográficos, históricos y culturales específicos del Archipiélago. Ha ocurrido, sin embargo, que el domingo 5 de enero del neonato 2025, Fernando Vallespín ha encajado en el dominical de El País una reflexión incisiva sobre España con el título de Canarias y las vergüenzas del Estado autonómico y lo ha explicitado con un subtítulo elocuente sobre el tema inmigratorio que está abatiendo no solo a la isla de El Hierro, sino también a las otras seis islas de la Macaronesia. Dice así el subtítulo de Fernando Vallespín: «Estamos ante una crisis humanitaria que también es una crisis de eficiencia de nuestro sistema político». Y, además, en el mismo día en que salió publicado este artículo en El País (¡Cielos, qué Noche de Reyes!), ABC, de nuevo, aborda el asunto de marras a través de una larga y densa entrevista que Juan Casillas hace a Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria. Valido afirma: «No veo una ruptura con el PP (nacional), pero la situación inmigratoria es compleja y difícil». Y añade Cristina Valido críticamente: «Cuando Sánchez dice que los menores son competencia de Canarias, demuestra empatía cero… (Parece que) la solidaridad que plantea la Constitución ha desaparecido».

Con toda honestidad, me he decidido a plasmar in promptu esta noticia periodística, escueta donde la haya, por la gravedad que posee actualmente el tema de la inmigración en el seno de la Unión Europea, ya sea esta inmigración ribereña, del Mediterráneo, ya lo sea también del Atlántico.

Se trata de un asunto grave que está reclamando una solución apremiante.