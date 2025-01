Cafetera en marcha. / / Iago Lopez

Hace unos 16 años, un grupo de personas se movilizaron para impulsar un proyecto sociocultural único en Canarias. Quien se la jugó y puso su patrimonio fue una pequeña asociación de economía alternativa. Y digo pequeña, porque eran personas y familias que podían contarse con los dedos de una mano (Dulce, Koldo, Juan Carlos….). De aquella iniciativa ejemplar, a la que se unieron muchas personas voluntarias de diferente procedencia, nació el Café D’Espacio. Un bar, que también es un local cultural, un centro social o un nexo de unión de colectivos y redes solidarias que buscaban un lugar diferente, autónomo e independiente en el que poder reunirse y participar. Mantuvo además la esencia de su antecesor Esdrújulo, ese espacio bohemio sin par en nuestra ciudad.

Yo tuve la suerte de poder participar en aquellos inicios. Allí conocí a personas como Antonio Aizpuru, profesor de filosofía y que fue el alma del lugar durante mucho tiempo. Hice otros muy buenos amigos, escuché a gente maravillosa, aprendí, disfruté, fui feliz y, como dice Nacho Vegas, casi conocí a Panero (el otro). Pero quizás, lo que más me ha marcado de este lugar, es volver de cuándo en cuando y no conocer a nadie. Ver tantas caras nuevas, gente joven comprometida. Es la prueba de que aquella idea funcionó. Un crisol de sentires, con una vocación progresista y alternativa, pero que no excluía ninguna voz, ya fuera en forma de charla, poesía o canción .

Precisamente lo que me parece más increíble y valorable de esta historia es que hoy, más de tres lustros después, este proyecto sigue en el camino. Porque sostenerlo y hacerlo viable es casi un milagro en el tiempo. Lo que viene a probar, es que hay esperanza para el pensamiento crítico y la cultura alternativa en nuestra tierra cuando se unen y comprometen personas que, además, son capaces de ir pasando el testigo a otras. Obviamente la sostenibilidad sigue siendo compleja, y a mi siempre me ha dado miedo volver y encontrar una puerta cerrada a perpetuidad bajo su singular letrero. Se cura con participación y con una nueva generación, la tercera ya, que se enamore también del lugar. Entre Cebrían y Eusebio Navarro, nuestra ciudad alberga un tesoro único de nuestra sociedad civil. Dentro de un quindenio, mejor tenerlo vivo a que se convierta en un recuerdo nostálgico enterrado .