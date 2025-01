La crónica negra está de moda

Hace años que se conoce como la crónica negra, el género del suceso.Pero aún no estaba de moda. Todos hemos tenido amigos que leían esas crónicas sin celebrar el buen trabajo. Las han leído en silencio y comentaban el caso sin pasión aunque luego, esa es la realidad, conocieran el caso mejor que quien lo había escrito. Yo tuve un director a quien le apasionaba un «buen suceso», decía, y en las páginas que publicábamos cada día tenía un hueco para «vender» y atraer a los lectores con una historia atractiva de ese género. Siempre tuve claro que tenían gancho pero era complicado encontrar dos o tres noticias a la semana de ese género. Diario de Las Palmas fue un vespertino que alimentó sus páginas con noticias de ese tipo consciente de la demanda de los lectores. Hablamos de hace más de veinte años porque con el paso del tiempo los sucesos fueron más dulces, menos dramáticos, pero siempre bien contados y con un atractivo titular. En las redacciones de entonces se valoraba mucho el listado que la policía local enviada a los jefes detallando la ronda que ese día habían hecho los municipales por la ciudad. Choricillos de poca monta que no daban ni para llenar media columna aunque, en ocasiones, saltaba la liebre como cuando se entregó Ángel Cabrera Batista «El Rubio», una leyenda del que pocos conocían su nombre y apellidos.

Hoy he querido mencionar los sucesos porque, poco a poco, ese género se hecho un hueco importante en los medios, tv, prensa y radio. Realmente todos hemos valorado el trabajo que los medios han realizado recuperando sucesos importantes del pasado en Canarias, sin ir más lejos los emitido por la Rtvc en ‘A Contraluz’, un trabajo brillante, por cierto. No hay proyecto que comience que no recurra, mucho o poco, a una sección de suceso.

