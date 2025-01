El falseamiento de la religión

Un acto religioso en Canarias equipara la homosexualidad con la violación y el canibalismo

El terrorismo religioso, que en los últimos decenios ha cobrado una gran relevancia, es desde el punto de vista religioso un concepto contradictorio: sembrar el terror en nombre de Dios. ¿Cómo puede entenderse que alguien movido por sentimientos supuestamente religiosos decida arremeter con un vehículo a gran velocidad contra una multitud? ¿Cómo podría alguien movido por sentimientos religiosos caminar entre un grupo de personas desconocidas, con un cinturón de explosivos oculto bajo su vestimenta y activarlo causando la muerte de todos los que por azar le rodean y de sí mismo? ¿Es sensato creer en un Dios que solo valora las vidas de una clase particular de personas -los adeptos a una religión concreta, o los adeptos a una determinada corriente o iglesia dentro de una misma religión- aborreciendo las de los restantes humanos? ¿Es sensato creer en un Dios que aprueba el suicidio cuando viene acompañado de la muerte de supuestos enemigos?. No es sensato ni lo uno ni lo otro; y además es contrario a la moral natural y al instinto de supervivencia.

Hay multitud de casos que demuestran que un condicionamiento psicológico o cultural severo, puede conducir a la identificación ciega de la persona con valores e intereses ajenos a ella misma: lo que suele conocerse como alienación. Mediante la alienación puede implantarse un sentimiento supuestamente religioso, que sea motivación suficiente para cometer actos de terrorismo como los mencionados, tan repugnantes como irracionales. Una persona así condicionada se motivaría de acuerdo con la lógica de un modelo de realidad verosímil, pero falso y extraño a su yo profundo, generalmente en beneficio de los intereses de otra persona o de un grupo con aspiraciones de poder.

Si afirmamos que el terrorista religioso está alienado ¿confirmarían tales casos de terroristas suicidas la tesis materialista de Feuerbach-Marx-Freud, que considera a la religión como una herramienta de alienación? Pero si la religión fuera una forma de alienación, la religiosidad interior -ese amor a Dios que brota del fondo del alma- carecería de sentido, por ser una ilusoria consecuencia de intereses humanos ajenos. Apenas se justificaría la religiosidad exterior -la religión organizada- como herramienta de organización y control social de dudosa utilidad. ¿Estamos, pues, llamados por ese ejemplo a una interpretación materialista de toda religión?

Como he expuesto detenidamente en otro artículo la tesis de Feuerbach es sólo una hipótesis sin valor probatorio alguno, aunque resulte plausible para aquellos que parten de una ontología materialista. Por otra parte, la inducción desde los casos particulares hacia una regla general no cumple los requisitos de veracidad de la lógica ni de la ciencia. Así, la evidencia de uno o de varios contables deshonestos, no justificaría en modo alguno la tesis ‘los contables son deshonestos’; como no justifican uno o varios casos de ‘religiosidad’ alienante la tesis ‘la religión es alienante’.

Como muchas otras personas con sentimientos religiosos, yo creo que Dios es amor y que es inconcebible que la religiosidad interior pueda alimentar al desamor: ‘el que no ama no ha conocido a Dios’ (1 Juan, 4, 7-8). Desde mi punto de vista, una supuesta religiosidad que aliente la intolerancia, o la injusticia, o el odio no es más que una maligna y engañosa falsificación.