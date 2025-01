Y la fiesta continuará hasta que un día pare

Sánchez pide valentía para defender la democracia ante el riesgo de que pueda perderse

¿Cómo es posible? ¿Han enloquecido enThe Economist? ¿Los ha comprado Moncloa? Que una de las publicaciones líderes a nivel mundial, generadora de influencia en el mundo político, inversor y empresarial, con 1,2 millones de suscriptores, considere a España como el mejor país del mundo en términos económicos en 2024 ha soliviantado a los enemigos del régimen sanchista. La misma publicación que a principios de octubre dictaminaba sobre los tics autoritarios y las dificultades políticas (tener peculiares compañeros de viaje en el Congreso, de comunistas a indigenistas) resulta que alaba en diciembre el estado de la economía española, por ser la que más crece entre los países desarrollados y ser la que más expectativas tiene de seguir haciéndolo. ¿Cómo puede ser esto posible?

No hay contradicción. En realidad, todo puede ocurrir en una misma caja. La economía española vive su peculiar fiesta gracias a factores fáciles de descifrar.

Empezando por el turismo, vilipendiado por algunos de los socios del PSOE, que sigue siendo el petróleo del país. Basta con pasearse por cualquier ciudad española de moda o población cuqui (expresión infantil que empieza a extenderse en el acervo) para darse cuenta de que están a petar. Tanto de turistas nacionales como de internacionales. Estos batirán récord histórico en 2024, al llegar a los 95 millones. España también va bien porque, frente a planteamientos y quejas de cenizos endémicos, hay un amplio conjunto de empresas que forman parte del entramado industrial del país que llevan años haciendo los deberes, exportando y creciendo, ampliando plantillas y apuntándose a los nuevos desarrollos tecnológicos. La gran mayoría de estas empresas, además, no necesitan pasar por Madrid para avanzar. Sufren el alud normativo del Boletín Oficial del Estado..., y de las legislaciones locales con entereza y, si se encuentran en comunidades autónomas que facilitan su trabajo, sus resultados mejoran. La trágica excepción: las compañías afectadas por la DANA en Valencia, que tardarán meses en recuperar su aliento.

España funciona porque lo público ha dopado la economía. Desde la llegada de los fondos europeos NextGen, cuya ejecución deberá auditarse, hasta el incremento del gasto público que ha generado empleos cuyos salarios pagamos entre todos. Para eso pagamos más impuestos que nunca y la deuda sigue limando el Tesoro Nacional. Si la subida obligatoria del salario mínimo no ha generado especiales percances, ni siquiera a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sí sigue siendo una espada de Damocles el gasto dedicado a las pensiones, que va ya camino de representar el 50% del presupuesto.

The Economist no yerra. 2024 ha sido un buen año económico para una España que sobresale, mientras Alemania y Francia sufren. La inercia seguirá ayudando en el ejercicio 2025 y los ciclos existiendo. Que no nos pille por sorpresa.