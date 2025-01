Una mirada a la redacción / La Provincia

La vida te da sorpresas, desde la infancia, y luego viene la juventud, que es inolvidable, a dejar un poso de enorme intensidad: los conocimientos que nunca se tachan. Uno de esos instantes inolvidables de mi vida joven tiene que ver con este periódico en el que ahora su director, Antonio Cacereño, me permite recordar, y a veces no tan solo eso, algunos episodios de mi vida, convirtiendo este oficio en una leyenda más que en la posibilidad de un olvido.

En esta ocasión el asunto es un azar de cuya importancia sentimental seguramente no era consciente la persona, una gran amiga, que me lo puso en mi conocimiento. Se trata de que, en la noche de los tiempos, y concretamente en 1984, yo estaba de viaje por Gran Canaria y un amigo de entonces, y de ahora, me hizo pasar por un lugar en el que de pronto estaban todos los más relevantes redactores de aquella época de La Provincia. Y esta comunicante benemérita, sin saber nada que yo formaba parte de los mirones de aquel día, me envío una fotografía en la que están esos periodistas celebrando no sé qué, pero en todo caso contentos.

Pasé por allí fugazmente y vi cómo se hacía la fotografía. Vi a alguien fumando un largo puro, que era Tristán Pimienta, leyenda donde las haya, a alguien (Paco Cansino) con un cigarrillo en la boca, una muchacha (Marta Jul) de falda y bolso como para salir corriendo, y vi, es inolvidable su porte, a Antonio Cruz Domínguez, quizá el más legendario y longevo de los periodistas de las islas Canarias y quizá de España entera. Me fui de allí, porque allí yo no pintaba nada, pero me quedé para siempre con esa imagen alegre de una redacción que ni sé qué celebraba.

Luego volví muchas veces a Gran Canaria, y la verdad es que pasé de nuevo por ese lugar que se me había quedado en la memoria, con todos sus personajes, los que fui conociendo con el tiempo, los que celebraban con risas su presencia en la foto, y aquellos que, como Diego Talavera, al que conocí más tarde, hacía lo posible por pasar desapercibido.

Lo cierto es poco a poco ese recuerdo terminó siendo mitología. No recuerdo haberle dicho nunca a esta amiga que ahora me envía el retrato de aquel momento, aludiendo a la época y a algunas personas que están ahí señaladas, que yo tenía añoranza de esa coincidencia. Sólo me lo envío, puso al pie una leyenda que seguramente iba dedicada a otro de sus amigos («A ver si localizáis a vuestro padre en esta redacción neolítica de La Provincia») y me dejó con las dudas.

Como la curiosidad viaja conmigo desde chiquillo, y por eso soy periodista, se me ocurrió pedirle al amigo que me hizo pasar aquel día por donde esta gente celebraba lo que fuera. Y este amigo, que tiene más memoria que los bancos, me pasó la lista. Muchos de ellos están en la legendaria palestra del periodismo hecho en Canarias, y ya han sido citados. Entre ellos esta es la emocionante nomenclatura, de la que ya dije algunos nombres propios: Rafa Torres, Alberto Olaizola, Manuel Pio, el inolvidable Paco Cansino, que más de una vez me dejó su casa para que yo durmiera, Vicente Guerra, Julio Rodríguez, Diego Talavera, que muchas veces me llevó a escribir a su periódico cuando él dirigía, y durante muchas años, La Provincia, Juan Trujillo, que también fue entrenador de fútbol, Paco de la Iglesia, al que recuerdo hablando escueta, calladamente, Adolfo Marrero y Fernando Hernández Gil.

Nomenclatura extraordinaria de una época en la que el periodismo se hacía al borde de las páginas, en la Redacción, buscando entre lo que se sabía y lo que no se sabía una verdad que ahora parece diluirse entre las redes a las que el oficio de ha entregado. Esta fotografía es ahora, para mi, una reliquia que merece el homenaje que el oficio les debe a estos colegas que aquel día vete tú a saber qué celebran. Gracias por existir, y por haber existido, compañeros del oficio, señalados periodistas que aquel día celebraban el pasado, inconscientes del porvenir que nos espera a los periodistas que hoy vivimos al borde de la extinción o del heroísmo.