Los hombres ‘cagaos’ ante las denuncias

Macarena Gómez.

Dicen que los hombres están cagaos por las denuncias de mujeres en redes sociales. Eso han defendido, en un vídeo, la actriz Macarena Gómez y Aldo Comas. Tampoco es nuevo. Si hacen memoria, pueden recordar aquellos titulares de Gómez afirmando que hay un discurso de odio hacia los hombres. Ahora insisten en que «las denuncias, al juzgado», que «se está haciendo daño a las carreras de muchos hombres», que «hay gente (hombres) que se ha suicidado» y que «este movimiento tiene que parar». Por partes, que aquí hay mucha tela que cortar.

1. Para los de «las denuncias, al juzgado», recordad que hay que entender la diferencia entre testimonio y denuncia. Y vuelvo a repetir lo de la semana pasada: muchos casos han prescrito, muchas mujeres no tienen la capacidad económica de afrontar un juicio frente a un tío con dinero y poder, muchas mujeres saben que sin pruebas las van crucificar (recuerdo que son delitos en la intimidad), y la verdad es que parece que queréis sus nombres solo para atacarlas.

2. Las carreras de muchos hombres, como ocurrió con Harvey Weinstein, las destrozan ellos solos con sus actos. Las víctimas rompen el silencio y se defienden. Son muchas: las que no pudieron hablar, las que fueron despedidas, las marginadas y a las que tipos así se encargaron de arruinarles la vida. Son muchas las que hoy se levantan, incómodas, temiendo que su jefe-agresor les vuelva a intimidar, a la vez que tendrán que escuchar en un vídeo a dos, que no saben de estos temas, de que si no va a los juzgados que se calle, que no vale lo que diga a su entorno.

3. Que hay gente que se ha suicidado. Lo de creerse el bulo de la ultraderecha de los suicidios y el feminismo es un imposible. Revisen las estadísticas, que ninguna explica el motivo. Pero sí que pueden escuchar a familiares de víctimas de muchas mujeres que se suicidaron por el daño que produjeron sus agresores.

4. Que conoces hombres cagaos,. Pues a ver de quién te rodeas, porque en mi entorno no tengo ninguno. Quizás, si alguno de vuestro entorno lo está, por algo será. Pensando en frío, más razones tenemos nosotras para estar cagadas, porque ahí están las estadísticas: una violación denunciada cada dos horas. Y aún con esas aquí estamos, intentando cambiar las cosas, porque esto no va a parar.

Pero bueno, la verdad hay que reconocerla. Solo hay que darse una vuelta para ver el miedo que tienen algunos y cómo se frenaron sus carreras. Repasemos… Donald Trump, condenado por abuso sexual y ahí lo tienen… ay, no, que lo han votado presidente y es portada en Time. Pues, otro… Plácido Domingo, que tampoco, porque después de reconocer los abusos recibió una ovación de ocho minutos en una actuación en Madrid. Mejor vamos a dejar esta búsqueda porque es peor descubrir la verdad: los que aún con condena siguen siendo admirados y saben que tienen el poder y el apoyo social. Quizás hay que darle una vuelta a la idea. A ver si, en vez de cagaos, la verdad es que algunos están hasta el cuello.