Otra victoria sobre el fascismo

El Gobierno socialista – o el PSOE: ya es lo mismo – no puede suprimir el ejercicio de la acción popular en los procedimientos judiciales. No puede. Lo impide la Constitución, que en su artículo 125 señala: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales». Bueno, ya se sabe que la Constitución es medio franquista. ¿No estuvo Manuel Fraga Iribarne entre sus redactores? Pues eso. Pero afortunadamente se puede debilitar y dificultar ese derecho y además para conseguirlo basta con una modesta proposición de ley. La proposición de ley es el instrumento legislativo más propio de las mayorías progresistas. Lo es porque no exige –como los proyectos de ley, que presenta el Gobierno – absurdos informes de instituciones vetustas como el Consejo de Estado, decadentes instituciones que, lamentablemente, todavía están en manos de franquistas, aunque ahí esté la pobre Carmen Calvo intentando arrastrarlos hacia la democracia y las libertades amén.

Para evitar la preocupación jurídica de los ciudadanos, que ya están bastante jodidos intentando sobrevivir a unos empresarios y banqueros escandalosamente fascistas, la mayoría progresista ha introducido en una proposición de ley la domesticación definitiva del derecho constitucional a la acción popular. Se acabó que cualquiera intente perseguir a los políticos progresistas, a sus amigos y sus familias por los juzgados, presentado demandas o querellas según les dicten sus anhelos franquistas. Es intolerable lo que puede sufrir, no sé, una esposa o un hermano, perseguidos delirantemente en los tribunales por discípulos de Goebbels o de José Antonio Zarzalejos. Por supuesto, cabe la observación de que ningún juez está obligado a abrir una instrucción, a impulsar unas diligencias previas, en cuanto le llegue una denuncia perpetrada por una supuesta acción popular. Pero afortunadamente ya hemos dejado claro que la judicatura está infectada de fascistas. Y son fascistas, precisamente, porque en lugar de rechazar estas demandas, las admiten y abren diligencias previas y todo y llaman a declarar – una monstruosidad hitleriana– a esposas y hermanos. ¿Qué la esposa de un presidente del Gobierno se dedique profesionalmente a solicitar dinero a grandes empresarios y banqueros para proyectos de innovación empresarial? En el supuesto de que la esposa fuera fascista tendría un pase, pero, ¿una mujer progresista, feminista, empoderada tiene que soportar esa inicua persecución? ¿Qué un hermano no sepa ni los nombres de aquellos con los que se supone que trabaja como funcionario público y algunos se empeñen en que se trata de un enchufado desvergonzado? Pues no. No puede tolerarse esta ignominia. Sufrir problemas de memoria no es un delito. Ser un incapaz tartamudo no es un delito. Actuar como una canallita gandul y residir en otro país para no pagar impuestos no es un delito. De estas premisas puede extraerse fácilmente que lo que ha ocurrido es la colusión entre una denuncia falsa y una jueza de ultraderecha – más tarde o más temprano se le descubrirá una foto dedicada de Meloni sobre la mesita de noche – que puede desembocar en el infierno procesal de un inocente que solo merece paz, piedad y perdón.

Por supuesto que ambos casos considerados son meramente hipotéticos. Por eso se ha incluido en la proposición de ley una disposición transitoria que fija que se aplicará la ley a los procedimientos que se encuentren en curso cuando la norma sea aprobada. Si por casualidad existe una esposa o un hermano padeciendo ahora mismo esta persecución, el juez, por muy facha que sea, deberá archivar el caso. Qué maravillosa victoria sobre el fascismo. Pronto seremos más unos, más grandes y más libres que nunca.

