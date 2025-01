El aronazo (y 2)

El hermoso apólogo según el cual los dos concejales de Vox del ayuntamiento de Arona abandonarían su partido como condición inexcusable para incorporarse al gobierno municipal se ha esfumado cuando Naín Valerio Yánez –que además de edil es consejero del Cabildo de Tenerife y, se comenta, muy del Opus– ha dicho que de abandonar el Vox de su corazón, nada de nada. El silencio de los más influyentes cargos de la organización ultraderechista evidencia que el pacto con el PP no les supone ninguna sorpresa: han estado en el ajo desde el primer momento, y tal vez también lo ha estado Madrid. Todos los partidos practican el mutismo más sospechoso, excepto Más por Arona, que esta mañana ofrecerá una rueda de prensa. Nota previa: es bastante oligofrénico mandar a la oposición a todos los concejales de estirpe socialista. Con los menistas en la oposición y los defenestrados en el gobierno municipal el reencuentro de los que se quedaron en el PSOE y los que se fueron era imposible. Ahora, a pesar de algunos odios cainitas, se abre la difícil pero no imposible oportunidad para una reconciliación. Tienen más de dos años por delante.

Se me antoja fascinante que la alcaldesa Lemes y sus socios ni se huelan lo que se les viene encima. ¿De dónde extraerán la garantía de que Vox se portará con una lealtad exquisita y renunciará a su programa político, es decir, a sus ruines obsesiones ideológicas? Esto que les ha caído es un chollo y aplicarán su metodología habitual: utilizar las instituciones para visibilizar su oferta, naturalizar su retórica reaccionaria y hacer al mismo tiempo de gobierno y oposición. Los concejales aroneros de Vox son tranquilos y modositos. Pero para Vox incorporarse al gobierno local de Arona no es un episodio menor. Tal vez Santiago Abascal no (algunos chistosos del partido lo llaman el Ausente) pero Jorge Buxadé sabe perfectamente de la relevancia económica y el dinamismo turístico de Arona. No sería de extrañar que alguno estuviera en la toma de posesión de los nuevos concejales. Pronto sabrán, si no lo saben ya, la estupenda ventana de oportunidad que se les abre en el sur tinerfeño que representa el motor económico de la isla y concentra el eje de relaciones empresariales quizás más relevante de Tenerife.

Para Vox un asunto central para explotar incansablemente es la xenofobia. Sin las amenazas (casi siempre fantasmales) de la inmigración irregular la ultraderecha no sería nada en este país. En el desarrollo de este discurso –con potencial para calar en amplios segmentos de la sociedad civil– Arona es una perita en dulce. No digo yo que Vox proponga ahora o en el futuro inmediato una limpieza étnica en El Fraile, pero no les gusta un barrio donde conviven unas ochenta nacionalidades, incluidos, por cierto, cristianos y musulmanes de origen africano. Una vez enraizada en un gobierno municipal donde su voto resulta decisivo la ultraderecha no va a renunciar en absoluto en perseguir la uniformidad cultural, religiosa, ideológica como programa político y hará valer ser la llave de la estabilidad, como ha ocurrido en docenas de ayuntamientos peninsulares en los últimos años. En las reuniones del gobierno, en los plenos y en los medios de comunicación.

Y ese ruido, un ruido barnizado con la respetabilidad de lo institucional, intentará encontrar eco en otros ayuntamientos sureños. Gracias al voto del sur –además de los sufragios obtenidos en Santa Cruz y La Laguna– Vox consiguió entrar en el Cabildo tinerfeño con dos consejeros. La oferta manicomial de Lemes les ayudará a extender víricamente el voxismo en los municipios limítrofes. Es difícil encontrar una sandez tan plena, tan completa, tan desastrosa como la que se le ha ocurrido a Lemes. Si solo fue a Lemes, claro.

