Decepciones paisajísticas

No es la primera vez que el paisaje canario deja de ser una maría para pasar a formar parte del cartapacio de las preocupaciones principales del Ejecutivo. Los intentos no han servido para mucho: la prueba es que los canarios dejan claro en la calle y en las encuestas su malestar por el trato que recibe el medio natural en Canarias. Clavijo ha vuelto a atacar esta asignatura pendiente con el arma menos follonera: el típico comité de expertos que le informa sabiamente del ideal, mientras se cometen desaguisados públicos y privados, se manipulan o no se hacen informes de impacto ambiental, o bien se sigue erre que erre con infraestructuras mastodónticas al tiempo que todo bicho viviente presume de sostenibilidad. De la cohabitación entre el deseo por el paraíso y el maligno del terrorismo paisajístico hay un catálogo de obras ejemplares.

En 2008, con el también coalicionero Paulino Rivero, el arquitecto y alto funcionario Faustino García Márquez tiraba la toalla frente a una Ley de Medidas Urgentes que dejaba en el chasis la ansiada sostenibilidad, aseguraba a la hora de la dimisión. Era nada menos que director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha Contra el Cambio Climático. También en el contexto de CC, Octavio Zaya y Virgilio Gutiérrez dejaron la Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias creada por Dulce Xerach. Y no solo es monopolio del nacionalismo. Con Jerónimo Saavedra en la alcaldía capitalina sucedió la sonada crisis de la salida destemplada de Carmelo Padrón. Había sido comisionado para fulminar los vicios urbanísticos de Las Palmas de G. C., pero se encontró algo muy gordo al levantar la alfombra. Se marchó "decepcionado" y haciendo más que evidente cómo se las gasta el poder urbanístico en Canarias.

Bajo el mantra de enderezar el crecimiento del Archipiélago y espoleado por una opinión pública disgustada, aparece ahora esta comisión de seis expertos diseñada por Clavijo. Nunca es demasiado tarde, aunque la lista de fracasos sea ancha y la experiencia demuestre que en Canarias no es fácil, por no decir imposible, el entendimiento entre la sensibilidad intelectual y la politiquería. Como ha sucedido en otras ocasiones, el momento de la verdad será a partir de las conclusiones, si las hay. Una de dos, o se les trata con el rango de sus conocimientos y se les da cobijo parlamentario para que se expresen, y punto y pelota. Fotita de turno y un porcentaje de memoria en el disco duro autonómico. O la tierra se los traga y nunca más se supo de su ilusionante (suponemos) peritaje.

