Dos aviones de Binter en una pista de un aeropuerto de Canarias / LP/DLP

La noche del cinco de enero fue inolvidable pero no, precisamente, por ser la de Reyes. El tiempo climatológico jugó una mala pasada al destino y, lo que se suponía una agradable vuelta a casa para estar con la familia, pronto se convertiría en una pesadilla. Una completa odisea que, en cualquier otro momento del año, sería el objeto de una divertida conversación, aunque justo en aquella Noche de Reyes adquiría otro alcance. Había llegado al aeródromo de Severiano Ballesteros con cierta anticipación, la necesaria para evitar algún posible contratiempo, sobre todo, en una fecha tan señalada del calendario de adviento. Un segundo motivo para acudir con semejante premura prometía aliviar el agobio generado por el cierre de las principales arterias de la urbe con ocasión de la Cabalgata de Reyes, porque, si hay una ciudad donde se vive este acontecimiento como si fuera uno de los pasacalles de nuestros carnavales, está es sin duda Santander.

Tras entrar en la zona de embarque, enseguida capté que la tarde vendría acompañada de una larga serie de inconvenientes. El primero afirmaba con rotundidad que ningún vuelo de los registrados había logrado despegar y el segundo, en paralelo con el anterior, advertía que tampoco habían podido aterrizar los ya programados, salvo un par de excepciones que a los allí reunidos nos parecían un extraño milagro de Dios por el intenso viento racheado que azotaba la fachada cantábrica. El nuestro, identificado con el código NT5473, se mostraba más que dispuesto a experimentar igual suerte. Sin embargo, el comandante de la nave se empeñó en que no fuera así. Maniobró para que el «Lanzarote», pues así se llamaba el bimotor, diera unas cuantas vueltas sobre el cielo de Asturias antes de tomar tierra en Avilés, una vez certificada la imposibilidad de hacerlo sobre el de Santander. Y ahí comenzó la «ilusión de Binter».

Al desviarse el «Lanzarote» de su rumbo inicial, los pasajeros nos vimos en la necesidad de desplazarnos también a Asturias. No era el avión el que venía a nuestro encuentro, sino nosotros al de él. Se fletó una pequeña flota de coches de Cabify, incluido un servicio de furgonetas, en la que embarcó el censo oficial del NT5473, tras una sufrida espera a la intemperie seguro que para que el pasaje tomara aire antes de ir como auténticas sardinas en lata dentro de los VTC. Al cabo de dos horas, llegamos sanos y salvos a Avilés y, media hora más tarde, emprendíamos vuelo a Gran Canaria. Con anterioridad, tres azafatas, bajo el mando de la atenta sobrecargo Paulina Ramírez, dueña de un perfume embriagador del que a punto estuve de pedirle la marca, nos habían recibido a pie de escalerilla con una sonrisa en la boca y el maravilloso acento que nos identifica como insulares, el mismo que, estando en la península, más se echa en falta. Minutos después lo haría el comandante, afable y profesional, que explicó lo sucedido y las decisiones que hubo de tomarse sobre la marcha para no cancelar el vuelo. En general, no prestamos atención y cada uno se acomodó en el asiento asignado en su tarjeta de embarque. Lo que pocos entendimos fue el posterior mensaje navideño de Binter, aunque estuviera pregrabado y se reprodujera de manera automática. Pensándolo bien, quizás, le faltaron los oportunos reflejos a la tripulación, en cierto modo, también víctima de la situación. El que la compañía nos deseara una experiencia «llena de ilusión», conocido el traslado forzoso desde la capital cántabra hasta las instalaciones de Oviedo, nos sonaba a chufla.

En fin, agradezco en mi nombre al comandante López Aguilar -ignoro si es familiar directo del eurodiputado grancanario- y a las tres chicas a cargo de la cabina del pasaje que hicieran todo lo posible para que el vuelo despegara con éxito, pero, en lo sucesivo, la «ilusión de Binter» se debería plantear de otra manera, singularmente, cuando las exigencias climatológicas y aun las aeronáuticas la conviertan en puro recochineo.