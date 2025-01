Cómo no solucionar la educación / La Provincia

Tenemos un problema. Quienes trabajamos en el sistema educativo hace tiempo que nos damos cuenta que algo está fallando. Yo veo a los estudiantes en las fases avanzadas de su viaje, al final de la carrera, en másteres y doctorados, y puedo constatar que, año tras año, llegan menos preparados. No es cuestión de conocimientos, si no de la incapacidad de resolver retos complejos, de inseguridad ante las incertidumbres, de miedo al esfuerzo, de la necesidad que alguien les dé la mano todo el rato y les guíe hasta el objetivo final.

Los alumnos brillantes continúan siéndolo. Estos aprenden por mal que les eduquemos. Lo preocupante es que hemos bajado el nivel en las etapas iniciales intentando no dejar a nadie atrás y el resultado es que ni los que tienen dificultades salen adelante, ni el grueso del estudiantado logra los mínimos que les tiene que permitir desarrollarse en un mundo complejo. Estamos en medio de una nueva revolución científica, con la inteligencia artificial como mascarón de proa de una nave que nos lleva a tierras ignotas, y no estamos preparando de forma adecuada a quienes tendrán que explorar este nuevo universo.

Tenemos un problema, y las soluciones que aplicamos lo están empeorando. Esto es lo más grave, porque no permite divisar una salida al laberinto en el que estamos. Por algún motivo difícil de entender, estamos haciendo cambios que no vienen apoyados por datos científicos sólidos. Y eso que de investigación en educación hay mucha y buena. Pero parece que preferimos seguir intuiciones que cambian según de donde sople el viento político o de donde vengan las modas. Que una estrategia funcione en Finlandia no quiere decir que tenga éxito en España, con una cultura muy diferente. Por otro lado, también tendríamos que tener claro qué quiere decir éxito, que va más allá de una puntuación en unas pruebas, y que habría que calibrar con una medida más amplia de competencias sociales.

La habilidad más importante que tiene que adquirir hoy en día una persona es la de saber distinguir la información sólida de la que no lo es, entenderla y procesarla. Es cierto que la memorística no es tan esencial cuando tenemos una cantidad de datos millones de veces superior a la que pueden almacenar nuestras neuronas, pero sin retener unos conocimientos básicos que les hagan de colchón, todos estos conocimientos no nos servirán para nada.

Y es que entender es más difícil que absorber y repetir como un loro. Es una capacidad que requiere una formación transversal y completa. Por eso es chocante que estemos hablando de recortar horas de humanidades y ciencias en la educación secundaria. No conozco ningún estudio que demuestre que haciendo menos literatura y filosofía los jóvenes estarán más preparados para tomar decisiones informadas sobre su futuro o discernir si lo que leen en internet tiene sentido o son pamplinas. Esta propuesta ha levantado suficiente polvareda como para que se anunciara una vuelta atrás, pero de la otra mitad del error garrafal no se ha hablado tanto. ¿Qué tenemos que hacer con las ciencias?

Las humanidades no sirven de nada sin buenos cimientos científicos (y al revés, claro). La ciencia nos explica el mundo que nos rodea, y por eso no puede ser solo un ámbito para expertos. No nos podemos permitir líderes que, como Boris Johnson demostró durante la pandemia, pueden citar a Shakespeare pero no saben leer una gráfica. U otros que no saben hacer ninguna de las dos cosas.

Hay una máxima que dice que, si no leemos, tendremos que fiarnos de lo que los demás nos digan. No es solo esto: se tiene que comprender lo que se lee. Si no hacemos que los ciudadanos del futuro sean capaces de trazar una ruta por el mar de datos que nos rodea, lo único que habremos conseguido es crear un ejército de borregos muy eficaces a la hora de seguir órdenes. A pesar de que algunos conspiranoicos crean que el objetivo final de nuestros dirigentes es convertirnos en una masa dócil, estoy seguro que los cambios educativos son bienintencionados, aunque mal dirigidos.

Lo que hace falta es estimular el pensamiento crítico e independiente. Hay que dotar a los estudiantes de seguridad y autonomía. Tenemos que reforzar la comprensión lectora, la imaginación y la iniciativa. La lógica nos dice que esto no se consigue con menos horas de humanidades y de ciencias, sino al revés. n