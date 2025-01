La luz que va delante es la que alumbra

Llegada de contenedores al puerto de La Luz / E.D.

Arriba, en la montaña de arbustos y piconera, brilla una luz que orienta a capitanes y marinos de barcos hacia un puerto seguro y que los niños, alumnos, cuando se les pregunta qué es lo que brilla, por las noches en el cielo, no responden la luna y las estrellas, sino el Faro de la Isleta. Las luces son a la noche como el sol, la claridad al día. Son el refugio al miedo a la oscuridad, los misterios que esconde la noche que para Miguel de Cervantes en el Quijote, «..era la noche, como se ha dicho, oscura, y ellos acertaron a entrar en un bosque de árboles altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido; de manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua, con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba;…» En la Antropología y costumbrismo isleño existió una panoplia de diversas interpretaciones a los fenómenos luminosos. La que aparecía en los muros de los cementerios que eran las ánimas de difuntos que venían a purgar sus culpas antes de abandonar el purgatorio. La mayoría de la gente seguía creyendo en que eran espíritus errantes, aunque los chiquillos de escuela afirmaran lo que habían aprendido en la escuela: que se trataba de los fuegos fatuos provocados por el frotamiento de los huesos, en las sepulturas con la tierra húmeda. Había luces que se movían de un lado a otro en las lomas de las que los vecinos decían eran almas en pena que pagaban por haber robado grano o semillas en los graneros ajenos. En las islas es famosa la de Mafasca en Fuerteventura. Cuenta la leyenda que, una noche, un viajero, algunos dicen que un pastor, cansado y hambriento mató un carnero, y como no encontraba leña, lo asó con la madera de una cruz del camino. Luego se durmió y no despertó jamás de su sueño eterno. Desde entonces su alma vaga, errante, por esa zona, en forma de luz como una maldición y advertencia a los que se atrevan a profanar una cruz que los lugareños consideran como algo sagrado. Como sagradas son las muchas luces que anuncian la aparición de una virgen. Una luz, cuentan los Evangelios, fue la que condujo a los pastores al pesebre de Belén donde nació el Mesías y, más potente, la del horizonte que pudo ser Venus o la Estrella Polar la de los Reyes Magos al mismo lugar de Palestina. Así la de Lourdes o Fátima a unos niños pastores que visionaron y dijeron haber visto a una señora bajo un halo resplandeciente en un descampado o una gruta. Apariciones, visiones en cerros y árboles de diversos lugares de las islas. Curioso que nunca fuera la epifanía de un santo varón. Siempre una mujer, señora virgen, de luz, con o sin niño en brazos. En el puerto de Las Palmas se celebra la festividad de la Virgen de la luz. Una devoción que se remonta a la fundación de la ciudad en 1478 cuando el capellán de las tropas castellanas celebró la primera misa al desembarcar por el refugio de la Isleta. Arriba, en la montaña de arbustos y piconera, brilla una luz que orienta a capitanes y marinos de barcos hacia un puerto seguro y que los niños, alumnos, cuando se les pregunta qué es lo que brilla, por las noches en el cielo, no responden la luna y las estrellas, sino el Faro de la Isleta. Lumen Cristi, la luz de cristo, su nombre grabado en la cera de los velones colocados, a la vista, en alto, a un costado del altar el sábado o domingo de Gloria, anunciando su resurrección, el dogma central del cristianismo y que se mantiene prendido durante el litúrgico tiempo pascual. Luces más pedestres eran las de las luciérnagas que guiaba a pastores, campesinos y caminantes en noches de tinieblas (en Argentina, rica en toda clase de verbos y expresiones las llaman bichitos de luz), hoy en peligro de extinción como si se quisiera dar la razón a los preconizaban que el terror a las noches oscuras terminaría cuando la luz eléctrica llegara a los barrios más alejados de los pueblos. Porque, hasta entonces, daban la luz los motores de los molinos y pozos. Solo para la iglesia, el ayuntamiento y las casas del casco. El resto de los hogares se alumbraban con faroles, quinqués de diferentes clases, velas y luces de carburo. Las noches de oscuridad espesa que se podía partir a cuchillo, propensas a la aparición de fantasmas, espíritus del más allá y malos presagios, supuesta presencia, invisible de algo desconocido que helaba el alma cuando un soplo de viento apagaba la luz de las mechas y faroles. Cuando se juntaba un grupo de romería, baile y vuelta de un velorio se mandaba que uno o una fuera delante, con un farol o jacho de tea, para que alumbrara al resto. De aquí la sentencia de la luz que va «alante» (delante) es la que alumbra» para indicar que, en muchas actividades y tareas que requieran un especial tiento, estar dispuesto de antemano, listo a ejecutar cualquier tarea para acometerla con éxito. La costumbre canaria de prevenir y no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy.