Noche de auroras boreales desde el observatorio de Pujalt (Barcelona) / EUROPA PRESS

Las publicaciones del tipo «100 sitios que tienes que ver antes de morirte», ahora puestos al día con los regalos digitales de google del estilo «las 10 ciudades más espectaculares del mundo», le dan a uno que pensar. A decir verdad, cuando la edad nos va cercando, evocamos ya no tanto lo que nos falta por ver, sino lo mucho que va quedando fuera de nuestras menguantes posibilidades físicas.

Y personalizando verbigracia en los espectáculos naturales que nos ofrenda el planeta, reconozco que no me puedo quejar. Me he gozado el gran cañón del Colorado, las cataratas Victoria, y otros grandes hitos naturales. Me he saltado algún parque nacional memorable, como el de Yosemite, o ciertos destinos ya en el límite de mis facultades, como el «púlpito», el celebre mirador noruego. Pero si me queda alguna asignatura pendiente insoslayable, es sin duda la de las auroras boreales.

En realidad sí que he asistido a una modesta representación, en el sur de Suecia, de unos gigantescos cortinajes desplegando en el cielo sus plisados verdes, paradójicamente acompañados de un sonido de pliegue de telas. Lejos de saciar mi curiosidad, el fenómeno no consiguió sino poneerme los dientes más largos. La latitud ártica es ya una de las limitaciones, aunque se hayan percibido pálidas auroras incluso en las islas canarias. Otro de los obstáculos es obviamente la meteorología. En cualquier momento dado nuestro planeta está cubierto por nubes en un orden del 65%. La contaminación lumínica de las ciudades es una más de las cortapisas, que hace descartar un gran número de presuntas apariciones, normalemente las de color anaranjado. De modo que para tener ciertas posibilidades de gozarse un buen espectáculo de luces moradas rojas y violetas, tiene uno que estar dispuesto para oscuras noches invernales fuera de núcleos urbanos , pasando frío a la intemperie.

A grandes rasgos el mecanismo de las auroras consiste en un ballet entre los campos magnéticos del sol y de la tierra, una interacción reforzada en tiempos de las llamadas tormentas solares causadas por las esporádicas y violentas erupciones de la estrella que nos da la vida. Por supuesto que la información que nos brindan las redes, tanto la ofrecida por los satélites como las predicciones meteorológicas locales, nos permiten aproximarnos en la localizacion de posibles apariciones, pero siempre con mucha incertidumbre, y con claro mandato a cargarnos de paciencia.

Tengo en el punto de mira un escenario, la estación de Abisko, centro observador e investigador de auroras cerca del círculo polar ártico de Suecia, donde el invierno menos pensado me reservo unos días para garantizarme una función como es debido.

Como en la ingesta de las ostras, los meses más favorables suelen ser los que tienen alguna erre en su ortografía, lógicamente los más oscuros, desde Setiembre hasta Abril .Sus condiciones locales son especialmente favorables, con una orografía que dificulta la nubosidad, amén de disfrutar de muy razonable concurrencia de auroras.

Por de pronto confío en que para entonces la estación haya terminado de estudiar una propuesta parecida a nuestro «seguro de sol», o sea la devolución del dinero a los turistas de Canarias si en un plazo determinado de su estancia no ha salido el sol.

Creo que tres días podría ser un lapso idóneo a lo largo del cual se pueda garantizar a los sufridos visitantes la esquiva aparición de tan prodigiosas visiones.