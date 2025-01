Números / La Provincia

Nunca he creído en esto de los números, en que tenían una importancia mayor que la mera descripción de una razón, en que adquirían un valor misterioso, tal vez mágico, pero la realidad es que la vida, al menos la mía, está marcada por una fecha, la de mi nacimiento, hace ahora veinticuatro años. Ese, el 24, es un número que se repite machaconamente en el calendario, como el resto, claro está, pero hay un día, el de Nochebuena, que le tiene por protagonista absoluto. Como decía, veinticuatro años contemplan la fecha de mi llegada al mundo. Nada hacía pensar lo que luego ocurriría, mis idas y venidas, las risas y las tristezas, pero, como todo principio, albergaba una esperanza. Mis padres así lo entendieron y me ofrecieron lo mejor, acompañándome en esta aventura que es la vida.

En la infancia, comprobé como la familia ayuda a fortalecer los lazos y vínculos entre hermanos, encontrando en ellos el núcleo sólido de un hogar en el que cobijarme. Al cumplir los catorce, comprendí que el mundo no era cómo me lo habían descrito, sino algo verdaderamente inquietante y peligroso. Todavía no he conseguido atinar con el porqué, pero, entre unos y otros que se decían mis amigos, me lo hicieron pasar muy mal conmigo misma. Enseguida la incomprensión prendió en mi alma justo antes de inundarme la desesperación. Ese fue el primer intento.

Conocí el amor, probé su amargura y me deleité con la ilusión que conlleva compartir unos sentimientos íntimos con alguien. Por un momento, creí haber superado el hostigamiento y el cruel acoso de la adolescencia. Siento decirlo, pero tan sólo fue un espejismo. Perdí la cuenta de las veces que acudí a consulta, de los medicamentos recetados que me apartaban de una realidad hostil. Por poco tiempo, la esperanza volvió a sonreírme, o eso creía. Hoy es ya un recuerdo.

Escribo estas líneas desde el otro lado, el de la oscuridad y el olvido, aunque me gustaría que sirvieran de despedida, la que nunca tuve y todos desearon. No sé el motivo, pero en este instante me vienen a la memoria las palabras de un poeta que leí de jovencita en uno de los libros de mi tío, el filósofo de la familia, la persona que había hecho lo imposible por entenderme: «Sólo sé que estoy en mí y nunca sabré quien soy, tampoco sé adónde voy ni hasta cuándo estaré aquí». El pasado día 24 de diciembre, recién cumplidos los veinticuatro, me llevaban de vuelta a casa desde el sanatorio. Al llegar, subí las escaleras e hice de la ventana mi particular puerta hacia la eternidad. Me llamo María y, de algún modo, incluso desde el más allá, tenía que avisarte del efecto de los números sobre la vida.