Al César lo que es del César…

Pacientes en un hospital. / XOAN ALVAREZ

Hace algún tiempo que quería escribir en este medio. El 1 de mayo de 2023 fallecía mi abuela Antonia en la zona de Urgencias del Hospital Insular. Por la manera en que sucedió todo, especialmente por las dificultades encontradas para despedirnos de ella como hubiéramos querido, escribí un artículo en LA PROVINCIA/ Diario de Las Palmas, Protocolo de humanidad.

Transcurrido poco tiempo se puso en contacto conmigo un miembro del equipo directivo del Hospital Insular. De la conversación mantenida, pude constatar su escucha atenta y su disposición a buscar soluciones dentro de las posibilidades que se podían. De la escucha de otros tantos y de las peticiones reiteradas de mejoras en algunos aspectos, se realizó un informe que recogía en gran parte lo que yo y otros muchos usuarios o familiares de personas que han estado ingresadas en el Insular, habíamos solicitado.

En ese informe se señala que como Hospital Insular tienen solucionado el protocolo de acompañamiento de las últimas horas en pacientes ingresados en Unidad de Cuidados Paliativos, pero no tanto en Urgencias, donde no hay una zona de espera para los familiares que no están con el paciente; ni un lugar adecuado para firmar los papeles de la funeraria; y, lo más importante, la falta de empatía en ocasiones, ante estas situaciones, creo yo, y no lo dice el informe, que se produce a veces por cansancio o por costumbre ante situaciones de dolor.

La propuesta del informe es clara:

1. Buscar una habitación, bien cercana a Urgencias, bien reservada en planta para estos casos, que sea exclusiva para esos momentos: la intimidad y el protocolo de visitas de las últimas horas de esos pacientes debe ser parecido al de los ingresados en paliativos, y eso no debe estar en mitad de Urgencias.

2. Habilitar una zona de descanso y espera para los familiares que no están al lado del paciente, pero sí quieren estar cerca. Podría ser una zona como la de los pasillos que comunican las alas Norte y Sur.

3. Habilitar un sitio cerrado y más íntimo para el papeleo postmortem.

4. Comenzar con el Manual de Información y Estilo del personal, comenzando por Urgencias.

Urgencias es la cara más inmediata y visible del Complejo, y es fundamental que se cuide para que se vea el buen desempeño y la labor profesional y humana del personal sanitario y todos los que trabajan en el Hospital.

Tengo que destacar la constancia y tenacidad de este miembro del equipo directivo por el continuo flujo de información que me daba sobre el tema, en la medida en que se lograba algún progreso y también tengo que agradecer la implicación de todos los que han hecho posible estos avances. En este momento se cuenta con una pequeña sala para la firma de documentos de los actos funerarios: sala Omega, nombre que se ocurrió a la enfermería. Sala sin lujos, situada en el Hall de entrada del hospital, con sillas para el resto de familiares y recogida para un momento íntimo.

Es un trabajo del conjunto del personal del hospital y de los usuarios que han abierto los ojos a una necesidad.

Por supuesto que queda trabajo por hacer, en este ámbito y en otros, pero creo que como “de bien nacidos es ser agradecidos”, de la misma manera que denuncié en este medio una situación dolorosa y una actuación desafortunada, quiero dejar constancia del buen hacer de hombres y mujeres que intentan humanizar la sanidad, porque por encima de todo protocolo, primero está la humanidad. Así, que al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.