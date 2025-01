Chapuceando

Francamente esta legislatura está finiquitada. Por supuesto eso no significa que vayamos a elecciones. Las elecciones solo las puede convocar anticipadamente es el presidente del Gobierno y Pedro Sánchez no está interesado en absoluto por ejercer esta potestad constitucional. Pero no hay ni una sola y puñetera garantía política o parlamentaria de poder desarrollar una gestión mínimamente estable. Ninguna. El gobierno puede – en expresión que utilizó en su día Alfredo Pérez Rubalcaba – chapucear durante muchos, interminables meses, pero no gobernar. No es que no pueda ni quiera ya presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado –se sigue utilizando el que aprobó otro Congreso de los Diputados, otra mayoría – es que ni siquiera es factible ya el decreto ley como instrumento de acción política. Lo impide JxC y en el horizonte Podemos no deja de poner exigencias y líneas rojas. Esto no es una república presidencialista, sino un régimen parlamentario, y sin mayorías más o menos estables no se puede gobernar, sencillamente.

Y la culpa no la tiene la oposición. En una democracia parlamentaria es el gobierno el que está obligado a construir una mayoría que funcione y permita así funcionar al poder ejecutivo. Ya no sabe uno como escribirlo: el gobierno y su grupo parlamentario es el maldito responsable de crear y consolidar la mayoría que lo sustenta en la Cámara. ¿A quién se le ocurre con una minoría tan debilitada y pocha como la del PSOE convertir los decretos ley en un interminable salchicha donde puede embutirse todo, desde la subida de las pensiones a la cesión de un palacete al PNV? Multiplicas el riesgo de tocar la sensibilidad, los intereses o los desacuerdos de uno o varios de sus socios, dificultas aun más los acuerdos (siquiera puntuales, específicos) con la oposición. El PP no está impidiendo que continúe la gratuidad del transporte público, es el PSOE, con una asombrosa combinación de torpeza y altanería, quien lo ha propiciado. Por otra parte nada impide que el Gobierno presente hoy tres decretos ley separados para las ayudas a los damnificados de Valencia, la subida de las pensiones de jubilación y la gratuidad de trenes, tranvías y guaguas. Es extremadamente improbable que no fueran convalidados cuando lleguen al Congreso de los Diputados. Para gobernar con tino y fruto debes adaptarte a la realidad parlamentaria, no exigir melodramáticamente que te aprueben las cosas porque son muy buenas, bonitas y baratas.

Las grandes reformas son imposibles. Las grandes promesas a los socios independentistas – como una financiación “singular” para Cataluña, lo que significa reordenar el modelo de financiación autonómica –resultan impracticables. La agenda canaria está paralizada y así seguirá en el futuro imaginable. ¿Qué agenda canaria cuando desde el Gobierno central siguen sin transferir los 50 miserables millones para cofinanciar los costes del mantenimiento de cerca de 6.000 migrantes menores no acompañados? ¿Qué agenda canaria cuando se racanean las perras para las infraestructuras hidraúlicas de las islas? ¿Qué ha ocurrido con las transferencia de costas? ¿Cómo puede vivir una pareja con un hijo con 15.000 euros al año? ¿Cuándo dejará el Hospital Universitario de Canarias parecer un holocausto zombi? Siempre me ha pasmado la consideración oligofrénica que para la inmensa mayoría de los políticos merecen sus conciudadanos. Basta con abrir los oídos mientras pasea un par de horas por la calle. El hartazgo, el cabreo, la irritación mal contenida no hacen más que crecer. Las reformas imperativas que urgen a Canarias avanzan –cuando lo hacen – arrastrando desesperadamente los pies mientras el futuro se vuelve menos confiable. No se preocupen por buscar cisnes negros para pasado mañana. Ya no vienen ni vendrán por aquí. Les da miedo.

