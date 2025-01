El niño la mira, mira / La Provincia

Pálida y silenciosa, quieta en el firmamento o temblorosa sobre las olas del mar, la luna siempre ha constituido un enigma. Los antiguos egipcios la vincularon con Thot: una divinidad con cabeza de ibis que representaba la inteligencia, la magia, la escritura jeroglífica… Desde el Romanticismo, se cubrió de tormento y ensoñación y fue contemplada con añoranza por gatos, poetas y enamorados. Para Federico García Lorca, simbolizaba la muerte. En astrología, es el elemento que rige nuestras emociones y forma de sensibilidad; la feminidad, lo oculto. Por eso, la cultura popular defiende que los ciclos menstruales de la mujer están relacionados con los lunares. También habla de un misterioso viejecito que parece dibujarse en su superficie, cargando un haz de leña. Un viejecito que pasaba demasiado tiempo contemplándola y acabó devorado por ella.

La explicación científica es mucho menos romántica: se trata de un satélite originado hace miles de millones de años como resultado de la colisión de nuestra Tierra con un protoplaneta llamado Theia. En 1969, el mundo contuvo el aliento cuando Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano que pisó la superficie lunar -algo ya imaginado por gente como Méliès o Hergé-; parecía tan increíble que incluso se teorizó que podría haberse tratado de un montaje de Estados Unidos para tomar la delantera a la URSS en la carrera espacial en plena Guerra Fría. Desde entonces, la Luna ha perdido gran parte de su aura misteriosa -ya era un objetivo alcanzable- y han sido muchas las expediciones que han investigado su suelo y su atmósfera. El último gran descubrimiento: la presencia de agua en el satélite.

Me sorprendió hace poco un artículo que anunciaba su futura «exploración comercial». Un cohete, el Falcon 9, despegó el pasado 15 de enero desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, con dos módulos robóticos -uno estadounidense y otro japonés- que tienen como objetivo llegar a la Luna y recabar información sobre su superficie con el fin de posibilitar futuras misiones comerciales. La NASA pretende desarrollar un programa, el Artemis, que contempla llevar astronautas en 2027 y establecer, a medio plazo, una base en la región polar ubicada al sur del satélite, donde el agua podría ser más abundante. Las expediciones a la Luna pronto serán una realidad: ya hay previsiones que hablan de que, en 2040, tendrá mil habitantes y diez mil visitantes al año. Esto dejaría beneficios de cientos de miles de millones de dólares. Las grandes empresas ya están pensando en expediciones turísticas a la Luna e incluso se habla de la hipotética construcción de una red ferroviaria.

Lo lamento, Federico: la Luna nunca más bailará en el cielo, mostrando «sus duros senos de estaño», ni acompañará a los fantasmas en sus lánguidas apariciones. En unas décadas, hablaremos de ella casi como de un aeropuerto, y aprovecharemos de ella, como del cerdo, todo lo humanamente aprovechable; solo nos faltará hacer «collares y anillos blancos». Primero, serán los multimillonarios los que protagonicen las expediciones turísticas y, más adelante, surgirán compañías de bajo coste: los ryanairs del espacio. Hace unos siglos, el turismo aéreo parecía casi tan inalcanzable como ahora nos lo parece el lunar. A largo plazo, el cambio climático que estamos padeciendo en la Tierra nos empujará a buscar nuevos lugares de residencia, entre los cuales la Luna y Marte se barajan como las opciones más realistas. Pero, para llegar al segundo, necesitamos colonizar la primera. La Luna solo será el primero de nuestros grandes objetivos.

Todo esto, claro, suponiendo que no nos ocurra como a los dinosaurios y la civilización sea destruida por un meteorito gigante. Supuestamente, ahora existen medios de prevención y defensa, pero resulta inevitable ser escépticos si pensamos en la cosa tan diminuta que es la Tierra en el universo, incluso el propio Sistema Solar. Yo me pregunto, por ejemplo, si la fuerza imparable de la naturaleza no habrá arrasado otras civilizaciones anteriores a la nuestra, más inteligentes o evolucionadas. El universo es demasiado grande para que nos creamos únicos y especiales. Al final, el ingenio humano es insignificante frente a una realidad que es inabarcable para la razón.

Pase lo que pase, como buena poeta aficionada, seguiré contemplando la luna llena con melancolía, como el triste niño perdido del romance lorquiano, y en los labios aquella canción de Agustín Lara que popularizó Nat King Cole: «Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas?». Y nosotros, la humanidad, ¿a dónde vamos?