El misionero Salvador Illa

Illa es un hombre inteligente, afable, dialogante y paciente. Y por decirlo todo y decirlo enseguida: primero Illa en la presidencia de la Generalitat que cualquier independentista mesiánico. Más de un tercio de los votantes catalanes, hartos del procesismo, optaron por el PSC el pasado mayo. En cambio ERC sufrió un merecido castigo electoral y Junts apenas arañó un par de diputados más. También es cierto que el Partido de los Socialistas Catalanes ha sufrido una particular metamorfosis. Siempre fue una organización profundamente catalanista, pero durante el siglo XX sus dirigentes tenían bien claro que ser catalanistas no significaba ser nacionalistas. Las dos almas del partido: la socialdemocracia y el catalanismo eran piezas que no siempre encajaban pacíficamente, pero que no entraban en contradicción. Todo comenzó a mutar con el cambio de siglo. Jordi Pujol parecía imbatible. Por Pujol y Convergencia empezaban a votar hasta en el cinturón metropolitano de Barcelona mientras los votantes de izquierda se abstenían en una práctica electoral que Vázquez Montalbán llamaba irónicamente el pujoleninismo. Fue en 1999 cuando con Pascual Maragall de candidato el PSC ganó en votos, pero no en escaños, las elecciones autonómicas. No había manera. Finalmente los dirigentes –incluidos Maragall y el joven Iceta– llegaron a la conclusión: el catalanismo de buen rollo se evidenciaba como insuficiente. El PSC debería transformarse en una fuerza nacionalista si quería derrotar a la derecha catalana. Y lo hicieron. Pactaron con ERC y las izquierdas minoritarias y desembarcaron en el Govern y se anclaron en el poder autonómico gracias a dos sucesivos tripartitos débiles, erráticos, torpes, manirrotos. ¿Qué había que pedir un nuevo Estatuto para confirmar ese giro nacionalista? Pues se hacía sin problemas aunque la sociedad catalana no demostrase un interés mayoritario en el asunto. En esos malhadados tripartitos se originó una de las fuentes del procesismo. Las supresiones y cambios del nuevo Estatut por el Tribunal Constitucional sirvieron de excusa para una campaña «contra la injerencia española en Cataluña», seguida de otras.

Lo que para Maragall y Montilla fue el Estatut es para Salvador Illa la «financiación singular» para Cataluña: una manera de ejercer el nacionalismo tanto para satisfacer a su socio parlamentario (ERC) como para demostrar independencia de criterio frente a Madrid y seguir cotizando en la bolsa identitaria. Illa ha comenzado en Canarias un peregrinaje que le llevará por toda España como un misionero de sí mismo y de su gobierno: el modelo de financiación que Cataluña negociará con el Gobierno central no perjudicará a ninguna comunidad autonómica. Se agradece el esfuerzo evangelizador, pero es totalmente imposible que Cataluña obtenga más recursos financieros sin que otras autonomías, con menor renta y una deuda pública mucho más baja, no vean como los suyos merman perceptiblemente. La deuda pública catalana supera el 30% de su PIB y Canarias apenas llega a un 11%. Los catalanes deben 84.000 millones de euros, casi 11.000 euros por habitante. Canarias debe en cambio menos de 6.400 millones de euros. Cataluña y Valencia son dos ejemplos quintaesenciados de comunidades despilfarradoras hasta el delirio. En un país normal y corriente el gobierno catalán – sea el que sea– hubiera impuesto un plan de austeridad presupuestaria basado en la racionalización y supresión de gasto en la muy cara y expansiva administración autonómica: institutos, organismos autónomos, empresas y centros públicos, observatorios y hasta 250.000 funcionarios, interinos y laborales. Sobre esto, ni una palabra. Lo asombroso de la tourné de Illa es pretende ignorar que la negociación sobre el sistema de financiación autonómico es multilateral. Que no puede venir para contar lo que quiere sacarle a Madrid. Que Canarias –como todas las demás comunidades– puede y debe ser escuchada y no solo escuchar.

