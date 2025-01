Varias partes del cerebro de Einstein, divididas y desperdigadas por el mundo luego de su muerte, siguen sin tener un paradero conocido. / Crédito: WikiImages en Pixabay.

«Cuando te sientas con una hermosa chica durante dos horas, parece como si hubieran pasado dos minutos. Cuando te sientas en una estufa caliente durante dos minutos, parece como si hubieran pasado dos horas. ¡Eso es la relatividad!». (Albert Einstein)

Lamento decepcionar a quien leyendo el titular haya podido creer que me atrevería a tratar sobre uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, obra de un genio al que no conseguiría emular, ni siquiera con una mínima e insignificante aproximación.

Esa metáfora que se le atribuye me sirve de inspiración para analizar con un poco de rigor las diferencias que podemos encontrar en torno a las consideraciones que nos debería merecer lo que representa el tiempo.

En un artículo anterior me aproximaba a esta variable, clasificando las edades que atribuimos a los demás desde diferentes puntos de vista y así encontraba justificación para diferenciarlas, con algunos matices entre ellas. Así determinaba la edad cronológica, la mental, la social, la psicológica, la funcional e incluso la edad diferencial. No viene al caso ahora volver a reproducir los detalles que las identifica, porque creo que el lector puede intuirlos en su enunciado.

Hoy mi reflexión gira también en torno al tiempo, desde dos perspectivas: el que medimos sirviéndonos de un reloj o de un calendario y el que se podría concretar -de forma subjetiva- en función de lo que sentimos.

Es una obviedad que la mayor parte de nuestra vida transcurre bajo la dependencia de ese elemento imperturbable, estricto e implacable que viene representado por la cronología. Sin embargo, no es menos cierto que los distintos sucesos que vivimos tienen una consideración diferente; son las emociones que nos despertaron en su momento.

No tiene el mismo impacto en nuestro estado de ánimo una situación que nos mueve a la tristeza que otra que nos genera una alegría, por el motivo que sea. En el primer caso y a menudo podemos tener la sensación de que el tiempo se ha detenido y en el segundo que transcurre rápidamente.

Pero esa percepción respecto de la velocidad se produce también en otros entornos, que no tienen que ver con situaciones lamentables o satisfactorias, sino con la ontogénesis (evolución de cada uno de nosotros). Por motivos muy diferentes, cuando éramos adolescentes teníamos la impresión de que todo lo que ocurría a nuestro alrededor e incluso a nosotros mismos sucedía con más lentitud de lo que deseábamos; con carácter general, queríamos llegar a la edad adulta cuanto antes, en la creencia de que en esa etapa tendríamos más oportunidades, también para ser felices.

Qué decir de las etapas posteriores y no digamos cuando nos aproximamos a la vejez, el tiempo no corre … vuela; es una expresión que se escucha habitualmente cuando abordamos los acontecimientos que estamos viviendo. No es menos cierto que en este caso contamos con puntos de referencia que nos aproximan mejor a esta realidad: en primer lugar son los hijos y posteriormente los nietos; cuando unos y otros crecen en la normalidad, apreciamos mejor el paso del tiempo y tenemos la impresión de que aquel reloj que nos controlaba todo lo que hacíamos (como continúa) parece que tiene un problema: se ha averiado, pero solo para adelantar las horas; por supuesto ya no se detiene o retrasa un poco, como lo hacía antes, ahora «corre que se las pela».

A partir de este razonamiento podemos extraer una conclusión, entre otras: los momentos placenteros, esos que se viven con la impresión de que ocurren demasiado deprisa, tendríamos que hacer lo posible para prolongarlos. Lógicamente, no me refiero al momento en sí, que puede ser incontrolable y más o menos efímero, sino al sentimiento que nos produce.

Se dice que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional, por más que sea un efecto colateral recurrente. Pues bien, en la posición contraria, la satisfacción que podemos encontrar en cualquier evento también tiene aspectos que dependen de nuestra voluntad y si no encontramos los motivos los podemos inventar, no hay ninguna contraindicación, salvo vivir fuera de la realidad.

Por cierto, disponemos de una herramienta eficaz: la imaginación, que nos permite recrear situaciones agradables. Por otro lado, todo o casi todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene aspectos positivos que hay que explorar y explotar en su caso, en la medida de nuestras posibilidades.

No me cuesta reconocer que estos comentarios pueden estar impregnados de un cierto optimismo antropológico y que su valoración depende mucho de cómo nos enfrentamos habitualmente al día a día. Pero no es menos cierto que si con esa actitud no conseguimos mejorar la posición, desde luego sin ella tampoco; lo tengo claro.

Aunque pueda ser una simplificación excesiva, si en el contexto de lo dicho, la relatividad es una variable que depende de nuestro punto de observación, cabe suponer que también podemos elegir y siendo así la opción ya no es discutible, deberíamos quedarnos con la que mejor satisface nuestros deseos y expectativas.