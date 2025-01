Baile inolvidable

Muchas veces cuando se termina la gran comida o la gran fiesta y se apagan las luces me intento convencer a mí misma de que no tengo la culpa de que mis silencios se suelan interpretar como acuerdo o aprobación ante lo verbalizado por otras personas. Sucede que a menudo soy demasiado consciente de que o bien no voy a ganar nada positivo si comunico mi opinión real sobre un determinado asunto o bien no tengo nada que añadir a lo establecido. Aunque no lo parezca por los temas que trato y las opiniones que de vez en cuando intento compartir, me desagrada mucho discutir sin motivo. Llevo años haciendo el intento de comprender por qué me rodean tantísimas personas que se sienten increíblemente interpeladas por el silencio, tanto que su única forma de encontrar la paz consiste en rellenarlo sea como sea. Quizá no lo averigüe nunca, tal vez se trate de una cuestión de opuestos que se atraen. Algunas de las personas a las que más estimo y aprecio no callan ni debajo del agua, qué vamos a hacerle. Lo habré escrito ya en anteriores ocasiones, pero con los años soy cada vez más consciente de que la mayoría de la gente no habla para entenderse o para comprender al otro, sino para convencerle de que cambie de opinión. Es normal, allá donde miremos esta es la tendencia. La conversación para el acercamiento prácticamente ha dejado de existir, ahora todo es un debate y el debate no lo gana quien presenta los hechos tal y como son sino quien más grita, esto me lo enseñaron los políticos y la televisión. No se me da bien gritar, lo detesto. Me crié en una familia en la que se rechazaba con insistencia alzar la voz porque se consideraba una forma de violencia, lo tengo engranado en los huesos ya. Afirmaba hace poco alguien que conozco que lo que hace falta en España es un loco de la motosierra, y lo dijo con tanta seguridad que durante un momento consideré su idea. Le di una vuelta, me pregunté a mí misma si alguien así es, de verdad, lo que más falta le hace a España. Un tirano violento e inseguro de sí mismo hasta tal punto que se presenta en todas sus apariciones públicas maquillado como una puerta, un bufón desequilibrado que no atiende a ningún tipo de razón y que ha ido deshaciendo a base de gritos y berrinches las vidas de tantas personas. Un sionista cateto, un desquiciado que afirma mantener conversaciones con entidades paranormales a las que solo él ve. No sé, me cuesta verlo tan cristalino como mi interlocutor. ¿Acaso no tenemos ya en este país a nuestros propios locos de la motosierra? Bandas organizadas de buenos para nada que en cuestión de sesenta minutos o menos se deshacen de las moratorias de los desahucios y los cortes de suministros básicos a familias vulnerables, de la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte o los nuevos paquetes de ayuda a los afectados por la DANA y la erupción del volcán de La Palma. Sí, se le acabó el chollo a la clase trabajadora, ¿o quiénes creen ustedes que suelen estar al otro lado de la motosierra? Ellos desde luego no padecen ni una de las consecuencias de sus decisiones. Será que algunos todavía piensan que en estas guerras repugnantes libradas por gente que en su vida ha tenido que depender de una pensión o hacer malabares para pagarse el transporte el que sale perdiendo es Pedro Sánchez y su gobierno y no usted o yo. Como siempre, no dije nada y esperé a que el ascensor llegara a mi planta para bajarme y dejar la conversación atrás lo antes posible pero, aunque lo intenté con ganas, no pude olvidarla. Durante los días posteriores escuché aquello del loco de la motosierra varias veces en mi cabeza, como cuando Donald Trump firmó en un solo día la retirada del acuerdo de París y de la OMS, el indulto a todos los condenados por el asalto al Capitolio, el cambio de nombre del golfo de México como golfo de América. Al terminar la jornada laboral corrí al kiosco más cercano para recargar el abono de transporte antes de que entrara en efecto el tijeretazo a las ayudas. No pasa un solo día que no sienta que nuestras vidas están en las manos de auténticos psicópatas.

