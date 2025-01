De inventadas, majaderías y mataperrerías fiscales

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, presenta la tasa turística, en una imagen de archivo. / LP/DLP

Según se mire, la fiscalidad es una técnica y es un arte. Es la técnica que utilizan los Estados para apropiarse de una parte de la renta de las personas y dedicarla a pagar las actividades públicas.

Y es un arte cuando esa quita de la renta de los particulares (que se consigue usando la fuerza coactiva del Estado) se realiza sin que se produzca una revuelta social contra el sistema y sin que la ciudadanía se refugie en la economía sumergida y el fraude fiscal.

En la historia de la fiscalidad pueden encontrarse etapas y momentos brillantes, en los que esta actividad se ha conducido con fundamento. Y también tiempos con poco fundamento.

Así, por ejemplo, en la historia de la fiscalidad se cuentan tributos curiosos como el impuesto romano sobre la orina, o impuestos que han recaído sobre el número de chimeneas, de puertas, de ventanas o de ladrillos de las casas, o impuestos personales por llevar barba, por tener tatuajes, por estar soltero o por tener sombrero, entre otros ideas pintorescas.

Para evitar o reducir los problemas ocasionados por las ocurrencias fiscales, desde hace décadas en los países desarrollados suelen nombrarse periódicamente comisiones de personas expertas en fiscalidad, para que hagan propuestas que puedan someterse a debate público y a la toma de decisiones con fundamento por los políticos.

Pero que se hagan, paguen y publiquen informes solventes no significa necesariamente que se utilicen. Por ejemplo, en este tiempo en que el pensamiento antiturismo ha encontrado el camino libre para extenderse, las aventuras fiscales se están cebando especialmente contra los turistas creando impuestos por ser huéspedes.

Al paso que vamos, en los municipios turísticos se cobrarán impuestos por construir castillos de arena, por margullar, por llevar cholas o por usar gafas de sol en las playas.

La aventura fiscal cercana más reciente es la del ayuntamiento de Mogán, donde se les ha ocurrido y han aprobado un algo híbrido que se podría llamar «impuestasa» ya que el gravamen se bautiza con el nombre de tasa (porque ningún ayuntamiento puede crear impuestos) pero que realmente es un impuesto.

Debe saberse que en ninguno de los muchos informes realizados por comisiones de expertos sobre reforma de la financiación local en España (los últimos en 2017 y 2021) se ha considerado jamás que un gravamen así pudiera existir en el derecho español.

Claramente, esa ingeniería fiscal está fuera de la Ley General Tributaria, que dice qué es un impuesto y qué es una tasa. Y si el hecho imponible del tributo es el de un impuesto (artículo 2), si los sujetos pasivos son los de un impuesto (artículo 3) y si la cuota tributaria se determina como en un impuesto (artículos 7 y 8), entonces es un impuesto aunque se le llame «tasa» para poder autoatribuirse la capacidad para crearlo.

La distinción entre impuesto y tasa la conocen perfectamente quienes han impulsado y permitido la tramitación del expediente administrativo en Mogán. Y al respecto conviene recordar que el Tribunal Supremo ha sentenciado y condenado en costas dos veces este mismo mes de enero la «búsqueda afanosa de hechos imponibles nuevos» por la Administración cuando eso se hace de forma «escasamente rigurosa» con las normas tributarias. Es decir, cuando se hace con audacia pero sin fundamento.

Además, hay una motivación técnica que ha sido alegada continuamente en las declaraciones públicas realizadas por la promotora de la «impuestasa» (https://shorturl.at/2BjI9 y https://shorturl.at/AxIkA): que supuestamente los turistas generan unos gastos en servicios públicos que están siendo sufragados únicamente por los residentes.

Y esa afirmación no se ajusta a la realidad. La recaudación tributaria por las actividades realizadas por los turistas representó en el año 2022 el 39% del total de la recaudación de impuestos obtenida en Canarias (Exceltur, Impactur Canarias 2023 https://shorturl.at/OSLOh). Cuestión diferente es cómo se reparte esa recaudación por municipios, lo que no se arregla creando más impuestos.

Y de los aproximadamente 52 millones de euros del presupuesto del ayuntamiento de Mogán (https://shorturl.at/dJ4ol), al menos 42 millones de euros corresponden a ingresos por actividades económicas realizadas tanto por residentes como por turistas (IBI, participación en los tributos del REF como el IGIC, participación en tributos del Estado, tasa de estacionamiento de vehículos, de recogida de basuras, de terrazas, etc.)

Por último: si no se recurre la «impuestasa» de Mogán, es posible que se extienda no solamente por Canarias, sino por muchos de los 8.000 ayuntamientos de toda España, con lo que no estaremos sólo ante un problema local, sino estatal. De ahí que lo lógico sería que la propia Delegación del Gobierno lidere el contencioso para corregir esta actuación no competente vestida de sintaxis.