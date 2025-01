¿TE GUSTAV MAHLER?

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ensaya la Tercera Sinfonía de Mahler. | / LP/DLP

El otro día, como colofón de una extraordinaria tercera sinfonía de Mahler a cargo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el 41 festival internacional de música, nos reunimos un pequeño grupo de amigos para comentar, todavía conmocionados, la figura del singular maestro.

La primera reflexión versó sobre si el compositor se había puesto de moda en España con la afición, revelada y posteriormente ampliamente difundida, de Alfonso Guerra por su música. O si por el contrario había que atribuir el origen del inesperado descubrimiento de Gustav Mahler a raíz de la banda sonora de Muerte en Venecia, imbricado a la perfección el adagio de su 5ª sinfonía en el decadente hálito de la ciudad.

Seguidamente se entró en los temas de sus distintas sinfonías, siempre ambiciosos, sin eludir guiones tan campanudos como la creación del mundo o la resurrección. Aunque a decir verdad me cogían un poco en fuera de juego los comentarios de mis amigos., dados sus profundos conocimientos sobre las obras del músico. Porque no se limitaban a darle un repaso a sus distintas composiciones, sino que pasaban a analizar concretos movimientos de cada una de sus sinfonías. Eso sí, destacando como no podía ser de otro modo los apoteósicos «fortissimo» finales, ya sean el sexto de la tercera, o el cuarto de la segunda. En cuyas valoraciones no había de estar yo más de acuerdo, ante unos terminantes acordes que no dejan de estremecerle a uno en el asiento, levantándole no sólo el ánimo sino físicamente toda la anatomía.

Pero quizás lo que a mí más me fascinaba fuera lo que Leonard Bernstein solía resaltar del compositor, su forma magistral de combinar lo sublime con lo popular.

Porque Mahler es capaz, en unos sorpresivos contrapuntos, de maridar la solemnidad de una sinfonía con una melodía popular, o una tonadilla «fuera de carta», como el salto al ruedo de un espontáneo, con toda su frescura y desparpajo. Y no sólo la mete dentro de la sinfonía, sino que en ocasiones, como si no le bastara el a menudo elefantiásico cuerpo orquestal, se atreve a hacer sonar desde fuera del escenario toda una charanga, que emerge como un murmullo en lontananza . O a infiltrar la impronta oculta de un coro de niños, cual misteriosa brisa celestial soplando tras bambalinas. O a inspirarse de una canción infantil para desarrollarla instrumentalmente, como en su primera sinfonía, colando a «Frères Jacques» en el tercer movimiento. Otras veces puede ser un solo instrumento el que rompe el protocolo filarmónico, irrumpiendo desde lo alto de la sala, como un elemento irónico más de una imaginaria claque, emboscada en la última fila del gallinero.

De todos modos, en lo que sí parecíamos coincidir todos, era en la original naturaleza del sonido orquestal. Porque uno puede escuchar una pieza «que recuerda a Mozart», pero que tal vez corresponda a una obra primeriza de Beethoven. O puede engañarnos la primera sinfonía de Brahms, con su parecido con las últimas de Beethoven.( ¡Pues no ha sido bautizada con sorna la primera de Brahms, como la «décima de Beethoven»!)

Pero si algo empero caracterizaba a nuestro anfitrión musical de esa noche, era su inimitable sonido. Vamos, que fuera donde fuera que escucháramos unos arpegios de nuestro admirado compositor, todos íbamos a coincidir en cómplice reconocimiento , que «esto suena a Mahler». n