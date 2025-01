Los jamones de Errejón

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón ofrece declaraciones a los medios tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). El juez que investiga al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón / Mateo Lanzuela - Europa Press

Maravilla cómo se pasa de villano a héroe en un simple abrir y cerrar de ojos. En el caso Errejón, aquel paladín de las mujeres patrias transformado en un vil acosador de discoteca, se está produciendo la sublimación de la izquierda nacional, un trampantojo del que pocos saldrán bien parados. La situación actual del que fuera portavoz de Sumar, formación todavía en la coalición de gobierno del ejecutivo de Sánchez, en cierto modo, obliga a todo un bloque ideológico a moverse en su defensa aun a riesgo de caer con el defenestrado. Errejón, desde luego, es un pobre diablo al que le pierde el torrente verbal tanto como la bragueta, pero, debido a su antigua relevancia política, necesita que alguien le defienda, incluso con la nariz tapada, no por él mismo, sino por el fraude a las ideas que decía representar. Y eso no se puede permitir.

Así, la espantada del niño de las izquierdas es la extraña reedición de un viejo argumento, el del malhechor cogido en flagrante delito que logra redimirse hasta presentarse ante todos como un héroe del buenismo social. Esta es la línea que va a practicar la defensa jurídica del presunto abusador, dejando en muy mal lugar a la acusación. Sin embargo, el particular libreto de la trama errejonista hay que buscarlo muchas décadas atrás, en una de las películas más taquilleras del cine español, Morena Clara, estrenada poco antes del inicio de la Guerra Civil e interpretada con solvencia y gracejo por Imperio Argentina, la encantadora Trini, Miguel Ligero, inolvidable en su papel de Regalito, y Manuel Luna, en el de Enrique Baena, el implacable fiscal de la Audiencia de Sevilla. La sinopsis de la cinta de Florián Rey, el director y guionista, nos habla de una gitana y su hermano, pillados in fraganti en el robo de unos jamones, que reciben su particular castigo a través del ministerio público que no les pasa una. Lo mismo que con el «gitano Errejón», al que no se le perdona su natural tendencia al sobeteo de los jamones del bello sexo, aunque, como en la película, terminará por librarse de la cárcel. Esta es la pretensión última de la estrategia de la defensa legal del político, y hasta de cierta izquierda porque así vería salvarse a su antiguo ídolo, sin apenas acusar daño ideológico entre sus filas. Lo que ya me parecería excesivo es que la fidelidad a la trama original llevara al fiscal de este caso a pedir matrimonio al «gitanillo de Sumar», aunque en este país, y estando las cosas como están, con un Fiscal General del Estado imputado y la mujer y el hermano del Presidente de España encausados, no me extrañaría nada de lo que pudiera suceder.

Históricamente, la apuesta por el victimismo del agresor siempre ha funcionado y está por ver si el ostracismo de un primer momento no se convierte en algo muy diferente conforme avance el juicio oral. El señalado confía en la justicia, no menos que la querellante, pero la cuestión estriba en unas pruebas que ya se hacen esperar, aunque todos las conozcamos. No sólo los implicados están en ascuas, sino la esencia de la lucha feminista y, cómo no, la insondable capacidad del pensamiento de izquierdas para cabalgar sobre la contradicción, ese fenómeno que uno prefiere llamar la «hipocresía progre». Si me preguntaran, lo tendría claro: antes que cualquier otra razón, el valor de una mujer que dijo basta.