La novela trágica de la dana

Cientos de coches afectados por la DANA en una campa en Benaguasil. / Germán Caballero

Lo ocurrido en Valencia es una novela negra, con un prólogo y una protagonista: Teresa Ribera, hidrofóbica y seguidora del Dios hindú Shiva el Destructor. 108 presas y azudes que se ha cargado desde que la nombraron ministra. Se ha escrito un libro sobre las recientes inundaciones en Valencia. El libro es de la editorial «Sanchismo», cuyo director es un intelectual, un tal señor Pedro, siendo la protagonista, Ribera, la que llama a las presas «cacharros», la consejera del Cambio Climático ha demostrado no tener ni idea. No solo odia el agua sino la energía nuclear, con lo que cierra dos fuentes de energía imprescindibles. Y encima, la han enviado a la Unión Europea para seguir el camino de los ascendidos por haberse sumado a la corrupción del sanchismo. Nadia, Iceta, Berni, Torres, Armengol. El prólogo del libro comienza, con los informes de un grupo de Ingenieros de Caminos de Typsa y de la Universidad Politécnica de Valencia (cuyo primer rector fue mi padre político Rafael Couchoud). Avisan y hacen informes de lo que puede ocurrir si se desborda el barranco del Poyo y piden urgentes obras para que el barranco, que llevaba más de 15 años sin limpiarse, desembocara en el nuevo cauce del Turia. Ni caso. Queda claro, pues, que la esencia de todas las culpas y culpables es la de Ribera, con su consejo de zoquetes y el actual desgobierno de España. Aquí acaba el prólogo y comienza el drama. Se prioriza el viejo proverbio: «Una vez muerto el burro, la paja al rabo». La paja la pone el Gobierno, a destiempo y en el ara del desprecio por el caudillo Sánchez, cuando dijo: «Si quieren algo que me lo pidan a mí». Oye, ¿habrá oído eso de «el zurrón del gofio yo lo llevo aquí y el que quiera gofio me lo pide a mí»?

Con esto comienza un capítulo de olvidos, medios, financiación, promesas, sensibilidades y propaganda bien adobada de mentiras. Veamos: olvidos. Mazón no tiene disculpa por prolongar una jugosa «paella», bien acompañado. Pero lo de Mazón es un grano en el montículo de arena de la simpar Teresa Ribera, la máxima autoridad del agua, que desaparece del mortal escenario.

Medios. Según el Gobierno, que olvidó que una inundación es una invasión y como tal una batalla contra la naturaleza, por lo que debe acudirse con el Ejército. Según Robles, 7.500 militares envió a Valencia, cuando hay 120.000 soldados en España, al son de los tambores; Marlaska, 10.000 policías y guardias civiles, cuando hay 116.000; 800 bomberos ofrecidos por Francia, que desestimó, escondido después de un clamoroso fracaso, tras un oloroso pitósporo. Ambos ministros se deben avergonzar de su mezquindad, en el envío de las fuerzas públicas, que en gran número han retirado, dejando a los alcaldes de los pueblos inundados con cuatro policías municipales, cinco limpiadoras y 13 cubos de basura.

Financiación. Promesas. El señor Pedro, promete 14.373 millones de indemnizaciones. Pero resulta que el 40% ha de ser reembolsado al Estado, lo que significa que la ayuda es otro de sus engaños. Las peticiones se estrellan contra una burocracia inquisitiva, que aburre y aleja a los perjudicados de la dana. En La Palma, todavía no se han cumplido la mayoría de las promesas. Ahora mismo el pago de las ayudas de la Generalidad valenciana es superior a los pagos del Gobierno.

Sensibilidad. La única sensibilidad la han puesto los Reyes, porque el señor Pedro huyó despavorido y cobarde de Paiporta (le llaman el cagón de Paiporta) sin saber del placer de la paella. Es posible que fuera a refugiarse en su Falcon, a un festorrón de Castellón. ¿Qué sensibilidad puede esperarse de un individuo que no tiene la dignidad de acudir a la misa por los más de 220 muertos de la DANA y que se asocia en el Gobierno de España a los que han asesinado a 856 españoles y herido a cientos de ellos?

Epílogo. El señor Pedro es forofo de Neptuno y Poseidón, y actúa al ritmo de las olas. Y para estar siempre al día nos anuncia el señor Pedro que va a celebrar los 50 años de la muerte de Franco. Dictador muerto contra dictador vivo. No tiene suficiente con la salida de Franco del Valle de los Caídos. La propaganda impera. La ola esta vez fúnebre será más alta que las que invaden las Canteras en las fiestas del Pino. Detrás de la ola, vendrán él y sus acólitos, cantando la Internacional sobre tablas de windsurf. No se conforma con su fallida Memoria Histórica. Hay que exprimir la memoria de los muertos. ¡Dios nos coja confesados!