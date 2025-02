Por la raya del medio

Es ligeramente patético que hasta anteayer mismo Gustavo Matos siguiera insistiendo en que «iba en serio» para postularse candidato a la secretaria general del PSOE de Tenerife. Porque Matos –actual vicepresidente del Parlamento de Canarias– tiró esta amenaza como una pelota de pádel para asegurarse un rinconcito en el comité ejecutivo regional. Ahí acabó su pequeña aventura. Más pronto que tarde –ya verán– apoyará a Tamara Raya, que después de la negativa de Aarón Afonso, es la candidata de consenso entre las principales figuras del partido en Tenerife –Luis Yeray Gutiérrez, Mari Brito, José Miguel Rodríguez Fraga– y el núcleo duro de Ángel Víctor Torres, controlado por Nira Fierro. Solo queda una duda casi insignificante, que es la supuesta candidatura de José Antonio Valbuena, cuya cuna mece en la distancia Patricia Hernández. Es bastante pasmoso que Hernández tenga resuello para estos movimientos precongresuales. No dirige la oposición en el ayuntamiento de Santa Cruz, dormita en la Mesa del Parlamento de Canarias, mantiene la agrupación local de Santa Cruz en un perfecto rigor mortis y vive políticamente de haber ganado las elecciones municipales de 2023 (le sacó poco más de 1.000 votos de los 91.000 emitidos a CC). El PSOE tiene desde hace tiempo un problema. Su cultura política y sus reglas no escritas permiten perpetuarse al frente de las agrupaciones durante lustros, a veces décadas, a dirigentes que utilizan las agrupaciones para seguir encabezando listas. Esta forma de cooptación del partido, este circularidad deshonesta, asegura continuar en la política incluso cuando fracasas política o electoralmente una y otra vez. Lo más probable es que todo se resuelva buscándole al ilustre senador Valbuena –que ya conoce muy bien las mejores tascas de Madrid– un sillón en la dirección insular. Una operación que viendo las sonrisitas de ayer tal vez ya se ha cerrado.

Torres y sus compañeros han estado rápidos en la sustitución. Mari Brito cree –quizás equivocadamente– que para el Cabildo todavía es pronto o ya es tarde. Luis Yeray Gutiérrez tiene su propia estrategia que no pasa por la corporación insular. Astuto y ambicioso el alcalde de La Laguna prefiere imitar el estilo Fernando Clavijo, que es la figura política que le sirve realmente como referente. Y Pedro Ramos, que ha sido su Ana Oramas, le respalda. En las elecciones de 2027 Gutiérrez intentará hacer doblete al ayuntamiento lagunero y al Parlamento de Canarias. No creo que lo tenga especialmente difícil. Una vez asegurado en el escaño escrutará –como todo el PSOE– la suerte de Ángel Víctor Torres. Si el expresidente no recupera el poder autonómico se abrirá inevitablemente un proceso de sucesión y Gutiérrez estará ya en primera fila para luchar por la púrpura.

Otros artículos de Alfonso González Jerez Retiro lo escrito La agonía del sistema de pensiones Retiro lo escrito Arona y Tannhaüser Retiro lo escrito Sudoraciones

Ni novedad ni continuismo: por la raya del medio. La política portuense no es solo una garantía de responsabilidad y lealtad como secretaria general del socialismo tinerfeño, sino una candidata inicialmente aceptable para disputar la presidencia del Cabildo Insular en mayo de 2027. Obviamente sufre un hándicap: es menos conocida por la sociedad tinerfeña que James Joyce entre los accionistas del Club Deportivo Tenerife. Raya ha hecho méritos en el Congreso de los Diputados y su regreso a la política regional como diputada del Parlamento de Canarias ha sido un poco frustrante. La expectativa era que la señora Raya deslumbraría con su sapiencia congresual tanto a sus compañeros como a sus adversarios políticos. No ha sido exactamente así. Pero queda tiempo por delante para construir una candidata confundible con el gofio de cada día dánoslo hoy. Siempre y cuando, por supuesto, no cambien abruptamente las cosas: elecciones anticipadas en España o en Canarias, fulminante crisis económica, una nueva pandemia, terremotos, Víctor Aldama. No olviden que gobierna Clavijo pero que Torres está aquí todos los viernes. A veces el jueves.

Suscríbete para seguir leyendo