Recordando a Rosa Ponce

Entre todos los amigos y familiares con los que, a lo largo de la vida, tienes un contacto cercano, solo a unos pocos los recuerdas con especial añoranza y afecto una vez que han fallecido, sin saber definir con exactitud cuál es el motivo. Una de esas personas es mi prima Rosa Ponce Caballero que ha fallecido con 101 años.

Fue una mujer especial, con un prodigio de memoria y sobre todo con el fuego interno de querer aprender y estudiar, en tiempos que estas cualidades no se consideraban necesarias para la formación de las mujeres e, incluso, eran reprimidas.

Nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1923, un año después que su hermano Pepe. Cuando éste terminó el bachiller, Rosa reúne fuerzas para pedirle a su padre Pepe Ponce Arias, primer médico urólogo de Canarias, que le permitiera cursar el bachiller. Don José, hombre ilustrado que daba gran valor a la formación, le da permiso y en pocos años se presentó en La Laguna para realizar el examen de grado. Para los más jóvenes debe recordarse que La Laguna fue, hasta no hace mucho, el arca del conocimiento y el saber del Archipiélago, poseyendo en exclusiva los Centros Universitarios y, también, la facultad de expedir los títulos de acceso a ellos, razón por la cuál todos los canarios y canarias que querían cursar una carrera tenían que desplazarse a Tenerife para obtener el acceso a la Universidad.

Rosa cogió el correillo, se examinó y aprobó con excelente calificación, pues estaba especialmente dotada para las Matemáticas y demás materias de la rama de las Ciencias. Orgullosa por el logro, inusual entre las mujeres de su época, con el diploma en la mano que resumía el esfuerzo de muchos años, su profesor le preguntó qué carrera iba a cursar, dándolo por descontado. Ella le responde: no, no voy ha estudiar una carrera, yo me voy a casar.

Su formación científica culminó con la obtención de aquel diploma, perdiéndose la sociedad canaria contar con una gran profesional en el terreno que hubiera elegido. Fue una verdadera lástima, pero no era la única que por entonces veía truncados sus deseos de estudiar una carrera universitaria. Sabía que una mujer casada tenía prácticamente cerrada esa posibilidad, pues era la responsable única de educar y cuidar a los hijos y además llevar las necesidades de la casa. Y eso fue lo que hizo el resto de su larga vida, de un modo ejemplar, compartiendo esa dedicación con el cuidado y amor a su marido Nicolás Chesa, también médico, como su suegro.

Transmitió a sus hijos Matere y Nicolás la necesidad, ya eran otros tiempos, de obtener un título universitario que les permitiera ser autónomos e independientes. Los dos impartieron docencia en sus especialidades: Matere como física y Nicolás como médico urólogo pues siguió la tradición familiar. Pero por encima de inculcarles la importancia de adquirir conocimiento, les enseñó a sus hijos que lo primero y más importante que se debe aprender es a ser bondadoso, asignatura en la que ella era maestra, por lo que familiares y amigos que la tratamos y compartimos momentos de su vida, la añoraremos siempre.