Breverías 146

Foto de familia / Andrés Cruz

Me suele reprochar mi familia las indiscreciones domésticas que vuelco a veces en esta columna. Pero la verdad es que a la hora de anotar anécdotas y mis subsiguientes reflexiones, mi familia es una mina.

Antes me encantaba contar las andanzas de mis hijas, como cuando la más pequeña se angustiaba al ver a la madre pato con sus patitos en fila india, y se temía que alguno de los pequeños se apartara del grupo, «porque la mamá no sabe contar y no se daría cuenta que se había perdido uno»

*

Pero claro, ha pasado el tiempo y es ahora mi última nieta la que asume el protagonismo, como cuando el otro día, ya casi con 4 años me hablaba mientras almorzaba... Al conminarla a que no lo hiciera con la boca llena, va y se saca con la mano el bolo de comida que tenía en la boca, me notifica lo que tenía que comunicarme, y se vuelve a meter el bocado en la boca, para seguir masticando tranquilamente.

*

En otro momento le interrumpe al padre, en pleno proceso de preparar el voto a las recientes elecciones generales del Reino Unido. Al ver que su progenitor tiene dificultades al introducir el voto en el sobre, asume directamente la faena, y tras completar con éxito la operación, le espeta a su padre con aplomo «ahora ya sabes como tienes que votar, papi»

*

Pero todas las anécdotas familiares no tienen el mismo viso de ternura. Recuerdo una que me contaba la hija de mi cuñado, especialista en temas de incendios y prevención de los mismos. Tal vez algo reforzado su espíritu precavido por la experiencia vivida de siniestros de su profesión, descubrió un día que sus dos hijas pequeñas se habían llevado una caja de fósforos a su habitación del piso de arriba. Les advirtió severamente de los riesgos de encender cerillas dentro de casa. Pero al descubrir que por segunda vez sus hijas habían hecho caso omiso a sus advertencias, y tenían una caja de fósforos en su cuarto, aunque fuera como le aseguraban las niñas «para jugar con los palitos», se puso furioso y ni corto ni perezoso se sentó con ellas, acompañado de un libro de su profesión que procedió a abrir de par en par. En el mismo se ilustraba, digamos que ya sin pelos pero con pavorosas señales, las consecuencias de un incendio con detalladísimas imágenes de las quemaduras y estragos en cuerpo y rostro de una víctima de incendio por imprudencia.

El recuerdo de dichas fotografías dejó indeleble huella en las niñas. Hasta el punto que no hace mucho, ya fallecido su padre, una de ellas rememoraba el incidente, como una seña más de identidad de su padre, acompañada claro está de tantas otras a cual más entrañable, por ejemplo de cuando y de qué manera éste les había enseñado a ir en bicicleta, sin pedales primero, pero sin pasar por las consabidas ruedecitas de apoyo traseras, al haber adquirido ya con una bici de niño el sentido del equilibrio, rodando únicamente ayudándose con los pies.