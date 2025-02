Kina San Clemente una bebida dulce. / La Provincia

En aquellos tiempos cuando no existía la comida procesada ni los comederos que dispensan comida rápida, en las mesas de los carentes hogares isleños el Léxico de Pancho Guerra recoge el término «hacer por la vida» como la necesidad básica de alimentarse de todo bicho viviente y define el conduto como «alimento complementario de la comida normal, especialmente el queso y las aceitunas en adobo, que se toma al tiempo del potaje, el gofio y otras viandas, en función esencialmente de aperitivo, o sea para estimular el apetito». Había hogares de zonas rurales que consistía en gajos de cebolla dentro de una escudilla con vinagre y un cacho de queso de la nachura del filo un cuchillo junto a la borsolana (recipiente) del gofio porque, la mayor parte, había que guardarlo para venderlo al quesero. A final de los años cuarenta el gobierno del general Franco creó el programa de la «Gota de leche». El origen se encuentra en el primer consultorio creado en Madrid en el año 1902. Eran unas instituciones dedicadas a promover la salud e higiene de los niños de cuna con el fin de combatir la desnutrición y reducir la mortalidad infantil. Sobre todo, a aquellas madres que, por una u otra razón, no podían amamantar a sus hijos. Así nacieron las madres nodrizas y los amigos que recuerdan fueron «hermanos de leche». Niños nacidos a finales de los años treinta y todo el cuarenta padecieron de raquitismo por falta de calcio en los huesos. Si es por eso, no afectaba a los niños de zonas campesinas donde, la leche y el suero (tabefe) constituía una dieta, diaria y prioritaria de alimentación infantil. A los barrios de la ciudad llegaba de la recua de cabras que, de casa en casa, el cabrero ordeñaba por cuartas y medidas con o sin espuma. Y de la leche la mantequilla, que llegaba a la capital hecha tumbos del continuo zangoloteo de la leche en las lecheras transportadas en camionetas y distribuida por hombres, los lecheros, uno de los relevantes oficios de la época. En los años cincuenta se vendía contenida en latas, untada en papeles finos, antes de la margarina, marca La niña, La espiga y una que llegaba del otro externo del mundo, Nueva Zelanda, con nombre y dibujo de una Pluma roja. Hubo una época de carencias que tuvo y tiene, hoy, motivaciones de educación en la etapa infantil. Antes de que existieran generaciones con nombres de milenio o letras del alfabeto, los hijos que preguntaban qué había de comer, las madres respondían que «se come de lo que hay». En la actualidad, en la mayoría de los hogares, se come a la carta. Se llega al extremo de un plato, a elección, para cada miembro de la familia. Se trata del mal hábito de responder a demandas y exigencias desde que apenas los hijos comienzan a hablar. De esta manera se crían niños con baja tolerancia a la frustración. Una característica conductual que genera inquietud, y mediando ciertas condiciones de personalidad, en grado extremo, comportamientos desafiantes, impulsividad y agresividad desbocada en la adolescencia. En la historia y antropología de la gente isleña hubo quien, con o sin autoridad académica, habló de la pobreza de la dieta canaria en la que, por ejemplo, el gofio o el frangollo, que hoy se paladea en restaurantes como postre, con miel, eran une especie de afrecho que se echaba a los cerdos. Sin embargo, a partir de los años setenta, investigadores de nutrición, como el médico y bioquímico Grande Covián, en diversas y continuadas visitas y conferencias en Las Palmas y otras capitales insulares redimió a la pobre dieta isleña de su condición de comida de subsistencia. A partir de entonces se asoció a la saludable dieta mediterránea en la que primaban las legumbres (distintas maneras de preparar el potaje canario), carne de la matanza de cochino negro, pescado, aunque fueran los pejines, tollos y jareas de los enyesques o los bocadillos de sardinas o caballas en lata que las madres daban a los hijos de merienda. Y el gofio de diferentes cereales, en especial millo y trigo, no son más que los Kellogg`s yanquis, las virutas de maíz que hoy se sirven en el desayuno en un bowl, (otro americanismo) antes escudilla. La costumbre de las madres canarias, para que sus hijos crecieran con vitalidad, daban yemas de huevo con azúcar, que tomaban, todavía somnolientos y con cara de asco en la cama. Desconocía la mayoría que era una forma de compensar la falta de proteínas, pero, al tiempo, provocó que muchos repudiaran a los huevos de por vida. Al contrario, no le hacían asco y pedían repetir las cucharadas de Kina San Clemente una bebida dulce, elaborada con vino y dosis de quinina. Por la misma época, y siempre con el fin de aportar el mineral calcio a la dieta infantil, los médicos recetaban Calcio20 una medicina de botella que sabía a una mezcla de leche azucarada. El buche de café que siempre servían las abuelas y madres a los niños tuvo mala fama hasta que, en tiempos recientes, se aconseja como saludable, factor de generación y mantenimiento de los neurotransmisores cerebrales, incluso si se toma en ayunas, dependiendo de la genética y hábitos de cada persona, puede alargar la vida. La dieta está asociada al estilo de vida de los diferentes pueblos con el aprovechamiento de la materia prima, vegetal, hortícola o animal, para elaborar los alimentos, criar a la prole convertida en una manera de vender una imagen en los restaurantes, paladares de tipismo y carácter de regiones y naciones. La Neurología, Pediatría y Psicología actuales habla de la comida como desencadenante de emociones radicada en el sistema límbico y amígdala del cerebro. Los neuropéptidos dopamina y serotonina tienen su precursor en los aminoácidos triptófano y tirosina asociados, vía del axón celular, a la dieta. No en vano se dice, avalado por la Psicología científica y Neurociencia, que somos lo que pensamos y lo que comemos. n