Veinte millones menos

Los dirigentes de Coalición Canaria se han aferrado a la suposición que la ausencia de presupuestos generales del Estado –su prórroga indefinida por segundo año – no es una situación insalvable para que el Gobierno central cumpla razonablemente con la llamada agenda canaria. Todo puede enderezarse con buena voluntad y modificaciones del presupuesto en vigor a través de decretos leyes. A mí siempre me ha parecido una convicción un poco raruca. Tal vez para los vascos y catalanes (PNV y Bildu por un lado, JxC y Esquerra Republicana por el otro) basten los decretos. Su nutrida representación parlamentaria tiene casi la fuerza de unos presupuestos. Coalición, en cambio, solo tiene una diputada, Cristina Valido, y aunque en su actual situación el PSOE no puede desdeñar nada, existen, por supuesto, prioridades para Pedro Sánchez y su gobierno. Incumplir con CC puede proporcionarle algún disgustillo fugaz; al emputar a Junts, en cambio, corre el riesgo de perder el poder. Cada vez que oigo los estertores de Román Rodríguez en el invierno de su larga carrera política --desde 1993 de cargo público a cargo público y tiro porque me toca – me enerva. La división del nacionalismo canario ha impedido que el país disponga de un grupo parlamentario propio que sería un instrumento político formidable para la proyección de Canarias, su financiación y su autonomía fáctica respecto a Madrid. Que Rodríguez haya cacareado (y siga haciéndolo) diferencias gigantescas entre programas de centro izquierda y programas de centro derecha, justificando así el enfrentamiento entre CC y Nueva Canaria, resulta ridículo, es patético y, sobre todo, es ruinoso para cualquier proyecto nacionalista. Así ha condenado a su organización –veinte años como líder inmarchitable -- a ejercer como muleta sempiterna del PSOE. Por cierto: cuando la representación nacionalista se reduce al mínimo es perfectamente visible lo que hace el Gobierno socialista. Por ejemplo, incumplir con sus compromisos, hipócritamente reiterados, y denegar los 20 millones de euros para obras hidráulicas en las islas.

Así que María Jesús Montero ha mentido de nuevo, mialma, y el Ministerio de Transición Ecológica ha retirado esos 20 millones destinados a sufragar nueve obras vitales para las siete islas. Los veinte millones suponían un total del 45% del coste final de las obras citadas. La burla con las obras hidráulicas viene de lejos. En 2018 se firmó un protocolo de inversiones con el Gobierno central que suponía un total de 915 millones de euros en el plazo de 12 años, es decir, entre 2019 y 2031. El protocolo se estructuró para ordenar y comprometer los fondos. Ahora es ya un documento obsoleto y sería imprescindible estudiarlo y redactarlo de nuevo. El incumplimiento de Montero es un golpe serio, incomprensible, a la calidad y control del agua de abastecimiento público y a la modernización del ciclo integral del agua en Canarias, donde se vive una crisis hídrica cada vez más amplia que agrava el cambio climático. Cada vez más calor y evaporación, cada vez menos lluvia y menores reservas. Porque la implantación de una eficiente tecnología hidráulica está integrada en la estrategia de protección de nuestra sociedad ante el cambio climático. No se trata de carreteras, de aeropuertos o de muelles, sino de agua. Agua para beber y agua para regar con garantías. Redes de abastecimiento que no pierdan en cada segundo el 30% del caudal. Son inversiones imprescindibles para la supervivencia de los individuos y de la actividad empresarial.

Son las comunidades más modestas y peor financiadas las que sufren más directamente la falta de consensos en las Cortes, el retraso de asuntos de importancia estratégica, la parálisis de una nueva financiación autonómica o una prórroga de los presupuestos generales del Estado.

