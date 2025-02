De la misma forma que con el vencimiento o alumbramiento de una nueva era, fundadora o negadora de un calendario o de la reglas de una secuencia temporal, los munícipes capitalinos quieren apuntarse un tanto mitológico y se cepillan de un decretazo 38 relojes repartidos desde hace 22 años por paseos y calles de Las Palmas de Gran Canaria. Parece que Elon Musk contamina, aunque solo sea, y nada menos, que con un relojicidio furibundo. La justificación es que el contrato que les daba vida administrativa caducó hace años, como casi todo en el contorno municipal. Lo único que no caduca en el Consistorio son los sueldos y la Metroguagua. Estos aparatos no son cualquier cosa. Desde que tengo razón periodística, el marcaje de la temperatura, alternativo con la hora, ha sido muy útil para ilustrar la calufa grancanaria frente al pelete peninsular o centroeuropeo. La instantánea es como sigue: un o una bañista se remoja en una ducha de Las Canteras, atestada hasta los topes de cuerpos, hamacas y sombrillas, mientras en un lateral se ve la pantalla del reloj del paseo playero marcando los 38 grados, por ejemplo. Y así ha sido desde hace dos décadas para despertar la envidia, o simplemente para reconfirmarse uno a sí mismo de que habita en el paraíso de la hora menos, aunque a veces el fuego del asfalto atraviese la goma de las chanclas y haga chorrear el helado de Peña la Vieja. No, no estoy de acuerdo con este caprichoso relojicidio, que hasta podría ser un ocultamiento del tenebroso cambio climático escondiendo el incremento de los grados, que es a fin de cuentas la carencia de sombras vegetales. En el momento de la puntilla final creo que se permite una pizca de benevolencia para estos relojes que constituyen la mejor plataforma publicitaria para atraer turistas, seguro que más barata que los informes de copia y pega que son abonados a consultoras marketinianas que hacen el diagnóstico desde Singapur. Y no todo es un calor de espanto. Queda espacio para el ¡Ños! en sentido inverso, la bajada de temperatura que establece la pantalla, un frío insular mediano, pero suficiente para que el canario sienta los huesos entumecidos y huya del hielo que cae a media tarde sobre las hombreras de la chaqueta. Hay que frenar este relojicidio, o por lo menos pararlo a la altura de Las Canteras o Triana-Vegueta, espacios donde el turisteo no para de celebrar la renuncia a la calefacción. Tenemos que distinguirnos de la marejada cesarista yanqui: suavidad y equilibrio en el poder, nada de arrebatos ni cóleras , aunque sea contra los relojes.

