El cuento de Azagra / La Provincia

En España abundan las historias mágicas, las tradiciones populares y las consejas de las abuelas, y no precisamente por este orden. A cualquier lugar al que se vaya, surgen los geniecillos, tanto como los cabezudos y gigantes y, por supuesto, las brujas. No hay localidad, especialmente con acreditada solera, que se evada del estereotipo. Por ello, el suelo hispano es muy dado a los cuentos, un sinfín de pequeñas narraciones preñadas de moralejas y lecciones para la vida. Por ejemplo, y sin ser exhaustivo, los «espumeros» de las tierras cántabras hacían llegar las buenas noticias a los marinos de alta mar, mientras que en la nuestra todavía seguimos recordando las luces que se proyectaban misteriosamente sobre la Bahía de las Isletas en la capital grancanaria. De norte a sur, no existe rincón que se prive del relato mágico. Como es natural, la tradición se renueva y, aunque la esencia perdure, el cuento busca historias o hechos que sirvan al propósito de su creación.

El «cuento de Azagra» rememora las andanzas del pícaro en la España de los Austrias, si bien bajo un nuevo palio, el que ofrece la política del siglo XXI. Si no lo saben, Azagra es un pueblo navarro alzado, originariamente, a la sombra de una enorme peña que lo protege y distingue del resto de la comarca. Pero, en este caso, Azagra es un apellido inventado, uno de esos heterónimos con los que distanciarse de la familia y pasar desapercibido. David Azagra, que así se hace llamar, es el hermanísimo del Presidente de España, con el que guarda gran parecido hasta en la forma de hablar, y además protagonista del cuento que extremeños y portugueses comparten en la línea que separa ambas naciones. Consentido y mimado por la vida, encontró refugio en Badajoz, donde supuestamente desarrolla su labor en el ámbito de la dirección musical. Tan regalada ha sido su trayectoria que, a preguntas de la justicia, no sabe en qué trabaja ni dónde se ubica la oficina de la que es jefe. Eso sí, cobra igualmente de las arcas públicas un suculento salario por tan portentoso don de la ignorancia -la nuestra, claro está. Y es que, dicha sea la verdad, «lo romántico es privilegio de los ricos», que ya escribiera Óscar Wilde hace como cien años. David Azagra es un bohemio, un artista, y no un simple mortal, de esos que, como usted o como yo, debemos fichar en el trabajo. Qué sabemos nosotros de estas cosas del arte y la inspiración.

El cuento de Azagra es el resumen de la España que nos ha tocado vivir, una realidad en la que la corrupción es sinónimo de pertenencia a una clase social privilegiada y la consecuente distracción del dinero de todos la ilusión de cada día para muchos políticos y sus familias. El ejemplo de David Sánchez Pérez-Castejón es el que debería enseñarse en los colegios de España. Un señor, sin apenas oficio ni beneficio, que merced a un apellido aviesamente oculto, vive a cuerpo de rey mientras se extraña de que le señalen en los medios por su descaro. La moraleja de todo ello es que la picaresca goza de buena salud por estos lares. El espabilado, el golfo y el gandul son personajes muy arraigados en nuestra tradición y, cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá.