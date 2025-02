Las orcas se ven afectadas por el ruido submarino / NOAA

Ruido. Por todos lados ruido. Ecos de bombardeos cada vez más cerca. Sirenas de emergencia. Van al rescate hacia el mar de la desesperanza. El mar de la desesperación. Número de ahogados al peso, a ojo. Número de arribados a desgana, a desidia. Tambores de guerra de fondo, la furia de la naturaleza, la ausencia de futuro empujan a esos ojos sin sombra. Y llegan a mi casa que no tiene qué ofrecerles.

La miseria amenaza tras las sonrisas de cada pantalla. Siempre pantallas. Pantallas que secuestran miradas. Luces que ciegan, que no dejan ver. Luces y ruido para que no pienses. No dejan sentir el agobio del resto. No dejan que el resto sienta tu agobio. Aíslan. No consigo ser la isla-refugio de amigas que lloran de precariedad. Amigas excluidas del sistema del bienestar, del malestar, del maltratar. Buscan también salir a flote. Dependen de que las vean, diminutos seres, en mitad de la inmensidad del mar. De que las descubran unos trabajadores sobrecargados, sobrepasados, desatendidos, estresados, impotentes, incapaces de abarcar la pobreza que crece y crece. Desasistidos de recursos. Sepultados por la burocracia. Socorristas obligados a establecer prioridades en la hilera de condenados a caer al pozo.

Y en la calle se confunden unos y otras con personas de cartón en los zaguanes, sólo manos y amasijo de telas agujereadas y sucias. Menos visibles que el vaso de cartón y el cartel a los que se aferran.

En la otra acera los que agarran la idea de que a ellos no les va a pasar, no les va a tocar. Los que se sienten a salvo. Y también los que no quieren mirarlos por miedo al vértigo que da la certeza de que la caída es posible. Incluso probable. La certeza de estar a una nómina de distancia del desastre. Y los que, doloridos, buscan evadirse, dejar pasar los días. Atraídos como las polillas por la luz de las pantallas sedantes, pantallas anestesia, pantallas adicción, pantallas principio y final de sus deseos y frustraciones.

En medio del ruido ensordecedor, de las luces cegadoras, de nuestras miserias y adicciones encuentro una esperanza. Como la flor que se empeña en brotar de la grieta en el asfalto hoy una niña despierta al mundo. Mantiene la inocencia intacta y me enseña a buscar la bondad con cada una de sus miradas. Miradas limpias y libres.

Y me hace crecerme. Y me brotan alas. Me robustezco y vuelvo a florecer. Y me hago isla-refugio, ahora sí, para ella. Derribo injusticias y construyo su paz, que ahora es también la mía. Y nuestra paz se contagia. Y vamos surgiendo, pequeño archipiélago de incipientes oasis. Cuido su inocencia, tesoro infinito, y le doy opciones, le doy herramientas con las que algún día ella podrá construir el futuro que merece.