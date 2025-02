Atrapados en un hospital

Si a uno cualquier día le toca atravesar los pasillos angostos de un servicio de urgencia hospitalario verá de refilón, antes de alcanzar el bien de la habitación, una sala en la que atienden a los reconocidos oficialmente como pacientes sociosanitarios. Personas mayores cuya vivienda es esta estancia, desde hace meses o años, por carecer de medios materiales y humanos en el exterior para ser cuidados. Según una campaña de recogida de firmas de Intersindical, en Canarias existen 600 personas atrapadas en hospitales, pendientes de una cama residencial en la que reciban una atención experta durante los años de vida que les queda por delante.

No se encuentran hacinados ni llagados, reciben un trato exquisito de un personal sanitario desbordado que asume una misión que no le corresponde, que va más allá de sus funciones y que es del ámbito competencial de los programas de protección social, en particular de los derivados de la lentísima Dependencia. La cifra de los ingresos en este limbo va en alza: no se puede culpar a las familias que se niegan a firmar el alta correspondiente. No existe un abandono; todo lo contrario, exigen el cumplimiento de la ley y la prestación de los servicios establecidos por la misma, tras una engorrosa valoración del solicitante, que en Canarias suele durar años. Muchos se mueren antes de ver algo de luz en su expediente.

Salgamos del angosto pasillo del hospital y situemos la vista y el oído en dirección del churrigueresco mundo de la política. Y lo que nos encontramos es un absoluto amasijo de inútiles, que lo único que hacen es repetir como loros drogados los futuribles de su plan de infraestructuras sociosanitarias. Pero al final, nada de nada. La demanda, como es obvio en una sociedad cada vez más avejentada, es cada vez mayor, y los responsables de hacer realidad sus ambiciosos planes carecen de la suficiente humanidad para revertir la situación.

¿Pueden colapsar las urgencias por esta negligencia de tomo y lomo? ¿El alargamiento en el tiempo de la desatención sociosanitaria abriría una posible vía penal contra los incumplidores? Todo es factible como medida de presión frente a una situación ante la que los gestores públicos parecen no sentirse aludidos. Por ello, casi no mancho el gayumbo al oír en medio del fragor de la descomposición de NC la reivindicación de la izquierda progresista. Señores, un poco de autocrítica elevada: esos no permitirían el estado actual de los mayores, con miles y miles a la espera de una plaza pública, entre ellos los que están en los servicios de urgencia.

El fracaso crónico en el Archipiélago del combinado del negociado de Dependencias y la abulia política con la construcción veloz de residencias amenaza con explotar, o como mínimo llevar a la generación actual al callejón de los gatos. Al igual que ocurre con la falta de viviendas para satisfacer la demanda social, el nivel de petrificación del problema sociosanitario es tan grande que no hay estrategia viable para abordarlo en un plazo civilizado. Al menos, claro está, que se inyecten ingentes recursos económicos y sean apartados los incapaces para llevar a buen puerto los objetivos. No creo que se haga ni una cosa ni la otra: el nivel de la política es tan bajo que interesa más pasar a la historia por impulsar el baloncesto o el fútbol que por lo otro. Pan y circo.

Ya en el camino del callejón del gato y con la visión borrosa de la estancia socioanitaria, sólo cabe recordar a los boomers que no esperen nada de sus regidores y que hagan planes por su cuenta, sean o no arriesgados. Y si un día van por el pasillo angosto, entre batas y olor a desinfectante, pidan una parada para observar por un momento esa amplia estancia que representa la mutilación del estado del bienestar, mucho antes de que llegara el flamígero Trump y sus aberraciones contra el proteccionismo social. Están los 600 de los hospitales, pero también los que tratan de sobrevivir en sus casas o en las calles.

