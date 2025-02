El embrujo de la Copa

Segunda semifinal de la Copa del Rey: Real Madrid- Granca / José Carlos Guerra. LPR

Hay competiciones que hacen más grande a un deporte. Hay torneos que transforman una ciudad y la llevan al éxtasis deportivo. Hay algo en la Copa del Rey de baloncesto que la convierte en un campeonato único. No es solo el espectáculo, la épica de los partidos a vida o muerte, ni la incertidumbre de que cualquier equipo puede dar la sorpresa. Es el ambiente que destila, esa energía imparable y contagiosa que se respira en las gradas y en las calles de la ciudad anfitriona. Durante cuatro días, miles de aficionados de todos los colores dejan a un lado las rivalidades y se sumergen en una pasión común: el amor por el baloncesto.

La Copa es la gran fiesta del basket. No entiende de bandos, sólo de baloncesto en estado puro. No importa si vistes de blanco impoluto, verde intenso o amarillo chillón. En este torneo mayestático no hay distancias ni enemistades irreconciliables. Aquí todos comparten una misma emoción y el encuentro de las aficiones es la mejor muestra. Los cánticos, las bufandas al aire, la comunión entre seguidores de equipos rivales confluye en un escenario maravilloso. Un año más, la maldición del anfitrión se cumple y, desde hace más de dos décadas, ningún equipo que ejerce de local consigue alzar el trofeo. Tan solo en dos ocasiones el conjunto de casa ha podido llevarse el triunfo. La última vez data de 2002 cuando el Tau abrazó el cielo en Vitoria.

Año tras año, la historia se repite. Equipos que llegan con la esperanza de romper el maleficio, pero que ven cómo el título se escapa. En las tres próximas ediciones, el Valencia tendrá sendas oportunidades de cambiar el destino copero porque la directiva 'taronja', liderada por el mecenas Juan Roig, ha negociado con la ACB albergar la Copa del Rey hasta 2028.

Pero si existen dos equipos que ha sabido vivir este año la Copa con intensidad son los conjuntos canarios. Clubes que, lejos de ser gigantes presupuestarios, han demostrado que la pasión y el trabajo en equipo pueden derribar barreras.

Con su característico espíritu luchador, rozaron la gloria y se quedaron a las puertas de la final. Nos hicieron soñar a lo grande y las aficiones respondieron demostrando que la lealtad no entiende de derrotas.

Puede que el anfitrión, el Granca siga sin romper su maldición, puede que se quedara a las puertas de la gloria, pero hay algo que nunca cambia: la Copa embruja a todos los que tienen la suerte de vivirla. Puro sentimiento.