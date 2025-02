Canarias, ¡despierta!

Varios aviones en el aeropuerto Tenerife Sur.

Despierta de tu letargo en el sector aéreo y espacial para defender el Estatuto de Autonomía de Canarias y para cuestionar el valor técnico del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). El anuncio de cerca de 1.000 millones de inversión realizado la pasada semana por el Presidente de Aena SME SA en su visita a Canarias se centró en la prioridad que para la entidad representan los aeropuertos de Tenerife. La realidad que hay detrás, sin embargo, no es sino un ataque a la línea de flotación de la convivencia interinsular con el objetivo de seguir sacando fuera de las islas los 500 millones de euros que se estiman conforman los beneficios de la red público-privada de los ocho aeropuertos de la Comunidad Canaria.

Nadie se opone a semejante inversión y menos después de tres décadas esperando que la desidia y las malas decisiones, como aquel remedo de «Terminal 2» en el Reina Sofía, pudieran por fin resolver el lamentable servicio público que Aena ha venido ofreciendo a los pasajeros de Tenerife Sur durante muchos años. Tampoco hay mucho que añadir a las inversiones en Tenerife Norte y sus deficientes previsiones, aunque cueste entender por qué no se pone el acento en buscar soluciones avanzadas al problema de las nieblas que se posicionan sobre la cabecera E de su pista de vuelo, condicionando todo el tráfico interinsular.

En definitiva, no se cuestionan las decisiones de inversión, todas se asumen sin esfuerzo. Se cuestionan las prioridades asignadas y los olvidos inexcusables, porque no se debe manejar el territorio en los entornos aeroportuarios al margen de las Corporaciones Insulares, explotar los recursos naturales derivados de su fortaleza turística o encubrir los beneficios de la gestión de sus aeropuertos. Pero, sin duda, lo que genera mayor distorsión es pretender dividir a los canarios, ofreciendo inversión a unos ignorando las necesidades de otros, a cambio, presuntamente, de «pasar de puntillas» sobre un escenario de gestión fuerte y singularmente centralizada que destruye las peculiaridades de una región cuyo modo aéreo de movilidad es vital para su convivencia y su desarrollo, como no ocurre, en ninguna otra región de España.

No se nos escapa que el Presidente no lo tiene fácil. Aena SME SA fue la solución de un gobierno central (1991) que entendió que su deber era facilitar infraestructura suficiente a todos los aeropuertos abiertos al tráfico civil de España, al margen de su capacidad para generar recursos económicos públicos. Y se volvió más inmanejable cuando otro gobierno central (2014) permitió la entrada de capital privado, cuya vocación no es precisamente poner su dinero en negocios deficitarios como son muchos aeropuertos de la red nacional. No lo tiene fácil el Presidente de Aena porque, además, su soporte formal, el DORA, instrumentalizado para aplicar estas políticas desequilibradas y contradictorias, tiene que buscar necesariamente la opacidad, mientras muestra su incapacidad para discriminar las inversiones de naturaleza política, de las estrictamente técnicas.

Pero, al margen del escenario de conflicto político que debería resolver el Ministro de Movilidad, la visita del Presidente de Aena a Canarias para anunciar «sus inversiones» resulta, cuando menos de mucha ingenuidad y, cuando más, de desconocimiento de la realidad regional. No se entiende que pretenda intervenir en conflictos internos naturales entre islas, que pueden ser, incluso, recomendables para mejorar la competencia leal, como lo acaba de hacer Aena, porque acaba dando la amarga sensación de que se está burlando de los canarios Y, mucho menos, exhibiendo errores flagrantes como ignorar que la inversión más urgente que requiere la red nacional sea, con mucha probabilidad, el aeropuerto de Gran Canaria.

Los 24 años de un Plan Director basado en datos no realistas de capacidad horaria del campo de vuelo, los núcleos poblacionales amenazados de forma indeterminada con expropiaciones, la falta de terreno para el desarrollo de su plataforma tecnológica aeroespacial y de su Plan de Negocios, la imposibilidad de expansión de su área de movimientos y de maniobras y la de facilitar la descarbonización de sus instalaciones, la congestión en el sector de aproximación del espacio aéreo asociado al aeropuerto, convierten a uno de los aeropuertos más importante de Europa, enclaustrado entre la Base Aérea y la autovía GC-I, en una antigualla sin futuro obligada a soportar demoras inadmisibles en el tráfico interinsular e impropias en el tráfico comercial europeo. No se conoce ningún aeropuerto en España peor tratado que el de Gran Canaria y menos manejando 15 millones de pasajeros en 2024, mientras que su defensor natural, el Cabildo Insular, lleva mudo toda la legislatura y la poderosa industria del turismo de la isla viviendo un momento de esplendor no parece pensar en el futuro.

Tampoco, se defiende la unidad de Canarias quien, desde dentro, se presta con fervor a colaborar con quién compite de manera impropia y abusiva contra la propia Comunidad, por la gestión de sus aeropuertos. Ya es hora de despertarse cuando lo que está en juego es nada menos que su futuro aeroespacial donde sin excepción todos tienen el deber histórico de ser solidarios y permanecer unidos. ¡Despierta Canarias de tu largo letargo, después de haber escrito una historia de éxito e ilusión en el sector aéreo y espacial! Despierta y arranca a defender tu Estatuto como corresponde y como mejor manera de mantenerse unidos y merecer ocupar el lugar de privilegio que nuestra situación geoestratégica y nuestra historia nos ha proporcionado en el mundo de la aviación.